Вратарь "Аризоны" с шатаутом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

25-летний вратарь посодействовал победе "Аризоны" с футбольным счетом. Ингрэм совершил 47 сэйвов за основное время, овертайм и серию буллитов. Этот шатаут стал для канадца первым в карьере в НХЛ.

Три периода основного времени завершились нулевой ничьей, как и овертайм. В послематчевой серии штрафных бросков "Койотис" реализовали две попытки усилиями Шмальца и Келлера. В составе "Лайтнинг" забросил Стэмкос, а Пойнт и Кучеров переиграть Ингрэма не смогли.

Успех на родном льду не изменил турнирного положения "Койотис". Аризонцы в таблице Центрального дивизиона опережают только безнадежного аутсайдера – "Чикаго". В свою очередь "Тампа" идет третьей в Атлантическом дивизионе.

Дополнили топ-тройку звезд вингер "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин и крайний нападающий "Торонто" Вильям Нюландер. Россиянин оформил дубль и отдал ассист в противостоянии с "Ванкувером". Швед же забросил шайбу и дважды помог отличиться партнерам в победном матче против "Чикаго".

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