Ворота жалюзі — відмінна в'їзна система від компанії «Viking Металоконструкції»

Організація в'їзду у двір або на територію вимагає використання спеціальних систем і механізмів. Останнім часом все частіше використовуються ворота жалюзі, які є сучасним явищем на ринку.
Виконання воріт виглядає більш ніж цікаво та актуально, тому що полотно виконано у вигляді рельєфних планок, що і нагадує за зовнішнім виглядом жалюзі.
Спеціальне розташування планок дозволяє бачити, що відбувається зовні. При цьому огляд зі зворотного боку закритий, попереджаючи погляди від сумнівних перехожих.
Між ламелями відстань може бути різною, в залежності від проєкту, що забезпечує зміну щільності полотна.
Внаслідок витонченого зовнішнього вигляду такі конструкції створюють привабливий зовнішній вигляд вхідної групи. Тому це досить універсальна конструкція та її можуть встановлювати на наступних об'єктах:
Алюмінієва конструкція таких воріт довговічна і проста у використанні. У більшості випадків надається гарантія терміном 10 років. При належному обслуговуванні автоматики та дотриманні правил експлуатації такі ворота прослужать не один десяток років.
При виборі воріт жалюзі «Viking» виробник пропонує:
Фарбування здійснюється покриттям Хаммерайт. Воно захищає поверхню від корозійних процесів і створює фінальний та довершений вигляд конструкції. Гамма кольорів досить широка, тому вибір здійснити не так складно, з огляду на загальний дизайн території, свої запити та переваги.
Фахівці компанії готові отримати ряд вимог, зіставити їх з бюджетом та сформувати індивідуальний проєкт воріт.
Компанія «Viking Металоконструкції» пропонує своїм клієнтам два види й варіанти воріт: