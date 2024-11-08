Враг понес большие потери на Покровском направлении, в ВСУ рассказали о ситуации на фронте

В военном командовании рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22:00 08 ноября.

Российские обстрелы

Российские оккупанты нанесли по территории Украины 3 ракетных и 62 авиационных удара, применив 5 ракет, и сбросив 100 управляемых авиабомб (КАБ /УАБ).

Также захватчики при атаках задействовали 453 дрона-камикадзе, и совершили более 3500 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

В Генштабе отметили, что украинские защитники продолжают "решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта".

На Харьковском направлении противник 4 раза без успеха атаковал оборонительные рубежи ВСУ неподалеку от Волчанска. Также оккупанты сбросили 8 авиабомб на н.п. Волчанск, Одноробовка и Харьков.

На Купянском направлении захватчики 14 раз проводили наступательные штурмы в районах Кондрашовки, Колесниковки, Загрызово, Лозового и Берестово. Воины ВСУ отразили 13 атак, еще 1 бой возле Берестово продолжается.

"Авиационные удары были нанесены по районам населенных пунктов Ковшаровка, Новоосиново и Богуславка", - передали в Силах обороны.

На Лиманском направлении враг 11 раз атаковал позиции ВСУ недалеко от Грековки, Заречного, Тернов, Торского и Григорьевки. Еще продолжается 1 бой.

На Северском направлении Силы обороны сдерживают натиск оккупационных войск, 4 атаки ворона были отражены в районе н.п. Белогоровка, вблизи Верхнекаменского идет 1 бой.

На Краматорском направлении ВСУ остановили 1 наступательное действие оккупантов вблизи н.п. Бондарное.

На Торецком направлении захватчики 10 раз атаковали подразделения ВСУ возле Торецка и Щербиновки, 3 боестолкновения еще продолжаются.

"Захватническая армия активно применяла авиацию в течение дня, так были нанесены удары по районам населенных пунктов Дилиевка, Дружба, Торецк, Щербиновка и Петровка", - рассказали в Генштабе.

На Покровском направлении оккупанты 34 раза пытались прорвать оборону ВСУ недалеко от н.п. Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Крутой Яр, Селидово, Вишневое и Млечное. Еще продолжаются 3 атаки.

"Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 290 оккупантов, 133 из них - безвозвратно. Кроме этого, уничтожены семь боевых бронированных машин, четыре мотоцикла и один блиндаж", - передали в Силах обороны.

На Кураховском направлении враг 40 раз атаковал позиции ВСУ вблизи Ильинки, Берестков, Новоселидовки, Новодмитровки, Вознесенки, Максимовки, Антоновки и Екатериновки. Как уточнили в Генштабе, до сих пор идет 21 бой.

"С начала суток обезврежено 149 окупантов, 48 из них - безвозвратно, также уничтожены две единицы ББМ, один автомобиль, четыре мотоцикла, одна станция РЭБ, один генератор и одна станция спутниковой связи", - говорится в отчете военного командования.



На Времивском направлении росармия совершила 6 наступательных действий недалеко от Трудового, Константинопольского и Сухих Ялов. 4 атаки уже были отбиты, еще длится 1 бой.

На Ореховском направлении оккупанты пытаются продвинуться вблизи Новоандреевки.

В Генштабе добавили, что российские захватчики нанесли авиационный удар по районам н.п. Лобково и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении россияне 3 раза терпели поражение, когда атаковали оборонные ВСУ.

В Генштабе добавили, что на других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.