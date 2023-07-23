Враг использовал около 20 ракет. Гуменюк назвала особенность удара по Одессе

Российские оккупанты, атаковав Одессу в ночь на 23 июля, использовали около 20 ракет разных типов. В том числе и баллистику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Среди ночи снова прозвучал сигнал тревоги. Мы наблюдали активность и тактической, и стратегической авиации. Именно с применением стратегической авиации враг выпустил ракеты Х-22, присоединились и береговые ракетные комплексы типа "Бастион", которые выпустили "Оникс" и "Искандеры", что били по Одесской области "Искандерами" типа "К" и "М". То есть на этот раз враг применил и баллистику", - рассказала она.

Также, по словам Гуменюк, оккупанты применили ракеты типа "Калибр" с подводной лодки, которая дежурила на боевом курсе, при чем, как отметила спикер, "значительную часть ракет удалось уничтожить".

По данным Гуменюк, оккупанты использовали около двух десятков ракет 5 видов разного базирования.

Она отметила, что, к сожалению, есть попадания, они пришлись в портовую инфраструктуру, "то, что и было приоритетом врага".

"Но учитывая, например, погрешность ракет Х-22, понятно, что под удар попали прилегающие к порту районы города. А также были попадания в более отдаленные районы, там где все же частный сектор и абсолютно не наблюдается ни одного военного объекта. Пострадали и многоквартирные дома", - перечислила она.

Среди людей, как добавила Гуменюк, есть потери и раненые.

"Охранник частного заведения (погиб, - ред.), одну женщину спасателям удалось деблокировать, потому что завалы были очень мощными, пожарные огонь очень быстро ликвидировали, хотя горело сразу в нескольких местах города. 19 человек по уточненным данным получили ранения, обратились за медицинской помощью, 14 человек были госпитализированы, среди них 3 детей. Всего детей пострадали 4, потому что удары пришлись на жилые дома", - рассказала она.

Обстрелы Одессы

После того как РФ вышла из "зернового соглашения", Одесса обстреливается российскими войсками почти каждую ночь. В частности, во время этой атаки в результате массированного обстрела поврежден Спасо-Преображенский собор. Детальнее о последствиях - в материале РБК-Украина.