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Враг удерживает на северной границе с Украиной почти 22 тысячи военных, - Наев

Фото: Сергей Наев, командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

У северной границы с Украиной Россия удерживает около 21,8 тысячи военнослужащих. Ситуация остается контролируемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергея Наева.

На территории России

Враг создал и удерживает группировку общей численностью 20 тысяч человек. Военные постоянно ведут разведку, осуществляют обстрелы приграничных районов, а также активно наращивают инженерно-фортификационное оборудование местности.

"Отмечаются мероприятия по перевооружению подразделений на новейшие или модернизированные образцы вооружения", - рассказал Наев.

На территории Беларуси

"В свою очередь со стороны Республики Беларусь, с целью усиления границы, кроме подразделений пограничной службы, вдоль границы содержится около 1800 человек из состава вооруженных сил", - добавил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

Военные и правоохранительные органы на постоянной основе проводят мероприятия боевой подготовки, наращивают системы наблюдения и инженерно-фортификационное оборудование вдоль границы. 

Помощь Беларуси России 

В рамках так называемого "Союзного государства" Беларусь продолжает оказывать посильную помощь России в войне против нашей страны путем поставки и ремонта вооружения и военной техники.

"На предприятиях военно-промышленного комплекса Беларуси осуществляется производство новых и переработка устаревших боеприпасов, с последующей их передачей в интересах Вооруженных сил России", - отметил Наев. 

Роль Беларуси в войне РФ против Украины

В начале полномасштабного вторжения Россия вторглась на территорию Украины в том же числе и из Беларуси. Тогда же террористы захватили часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины деоккупировали эти территории.

Также в течение всего периода войны страна-оккупант использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине.

В том же числе Беларусь организовала так называемые "учения" с Россией, которые продолжаются уже с 29 апреля 2022 года.

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