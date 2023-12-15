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Враг ночью выпустил по Украине 14 "Шахедов" и ракету: в Генштабе рассказали о сбитых целях

Фото: силы ПВО сбили ночью 14 "Шахедов" (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили все дроны-камикадзе типа "Шахед", которыми россияне пытались атаковать Украину сегодня ночью, 15 декабря.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ и Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что всего враг выпустил в направлении различных регионов Украины одну ракету типа С-300 и 14 ударных беспилотников.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив зенитную управляемую ракету С-300 и 14 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все ударные дроны", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В Воздушных силах ВСУ добавили, что дроны были выпущены из района Приморско-Ахтарска Краснодарского края РФ..

Все вражеские беспилотники были сбиты мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областей.

Ночная атака россиян ночью 15 декабря

Вчера поздно вечером, 14 ноября, в Воздушных силах ВСУ сообщили о запуске нескольких групп "Шахедов" в направлении центральных и западных регионов, большая часть летена по направлению Хельницкой области. Вскоре в том же регионе соощалось о работе украинских сил ПВО.

Также ночью о ракетной угрозе предупреждали жителей Харькова. В городе также был слышен громкий взрыв.

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