Враг ночью выпустил по Украине 14 "Шахедов" и ракету: в Генштабе рассказали о сбитых целях

Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили все дроны-камикадзе типа "Шахед", которыми россияне пытались атаковать Украину сегодня ночью, 15 декабря.
Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ и Telegram Воздушных сил ВСУ.
Сообщается, что всего враг выпустил в направлении различных регионов Украины одну ракету типа С-300 и 14 ударных беспилотников.
"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив зенитную управляемую ракету С-300 и 14 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все ударные дроны", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
В Воздушных силах ВСУ добавили, что дроны были выпущены из района Приморско-Ахтарска Краснодарского края РФ..
Все вражеские беспилотники были сбиты мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областей.
Ночная атака россиян ночью 15 декабря
Вчера поздно вечером, 14 ноября, в Воздушных силах ВСУ сообщили о запуске нескольких групп "Шахедов" в направлении центральных и западных регионов, большая часть летена по направлению Хельницкой области. Вскоре в том же регионе соощалось о работе украинских сил ПВО.
Также ночью о ракетной угрозе предупреждали жителей Харькова. В городе также был слышен громкий взрыв.
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