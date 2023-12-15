Враг ночью выпустил по Украине 14 "Шахедов" и ракету: в Генштабе рассказали о сбитых целях

Сообщается, что всего враг выпустил в направлении различных регионов Украины одну ракету типа С-300 и 14 ударных беспилотников.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив зенитную управляемую ракету С-300 и 14 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все ударные дроны", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В Воздушных силах ВСУ добавили, что дроны были выпущены из района Приморско-Ахтарска Краснодарского края РФ..

Все вражеские беспилотники были сбиты мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областей.