Россияне немного продвинулись на территории РФ и на Донбассе: карты ISW

Операции ВСУ в России

Геолокационные кадры, опубликованные 7 апреля, показывают, что российские войска продвигались по дороге к северо-западу от Гуево (к югу от Суджи) во время усиленной механизированной атаки численностью до взвода.

Также согласно данным, враг недавно провел рейд дальше на север Сумской области Украины. Однако, вероятно, не установил новых позиций. Согласно геолокационным кадрам от 8 апреля, россияне временно продвинулись в северную часть Локни.

По данным геолокационных кадров от 8 апреля, россияне недавно незначительно продвинулись на юго-западе Демидовки (Белгородская область).

Операция РФ №1 - Харьковская область

В понедельник и вторник, 7 и 8 числа, россияне не проводили наступательных действий на Харьковском направлении.

Операция РФ №2 - Луганская область

За вчерашний день продвижений врага на Купянском направлении нет. Противник 7 и 8 числа проводил наземные наступления к северо-востоку от Купянска в районе Кондрашовки и Малой Шапковки, к востоку от Купянска в районе Петропавловки, а также к юго-востоку в районе Песчаного и Степовой Новоселки.

Во вторник противник продолжил наступление на Боровом направлении, продвижений нет. 6 и 7 числа россияне наступали:

к северу от Боровой в районе Богуславки, Кругляковки и Новоплатоновки;

к северо-востоку от Боровой в районе Загрызово;

к востоку от Боровой в районе Первомайского в направлении Шиковки и Надежды;

и к юго-востоку от Боровой в районе Грековки и Ольговки.

Однако враг имеет продвижение в направлении Лимана. Геолокационные кадры, опубликованные 8 апреля, показывают, как подразделения российской 144-й мотострелковой дивизии поднимают флаг на северо-западе Катериновки (к северо-востоку от Лимана), что указывает на то, что российские войска, вероятно, захватили Катериновку.

Также 7 и 8 апреля российские войска продолжили наземные наступления к северо-востоку от Лимана в районе Новомихайловки, Катериновки, Нового, Редкодуба, Зеленой Долины и Ямполовки, а также к востоку от Лимана в районе Торского.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Во вторник, 8 апреля, россияне продолжили атаки на Северском направлении, но подтвержденных успехов не добились. В частности, 7 и 8 числа атаки были северо-восточнее Северска в районе Григоровки и Белогоровки, а также юго-западнее в районе Васюковки.

Российские войска продолжали наступательные операции вблизи самого Часового Яра, юго-восточнее этого населенного пункта в районе Курдюмовки и южнее в направлении Белой Горы 7 и 8 апреля. Подтвержденных успехов нет.

В то же время, геолокационные карты от 8 апреля указывают на то, что войска РФ недавно продвинулись в полях к северо-западу от Торецка.

Противник 7 и 8 числа продолжал наступательные операции:

в районе самого Торецка;

к северу от Торецка в направлении Дылевки и Дачного;

к северо-востоку от Торецка в направлении Озаряновки;

к востоку от Торецка в направлении Дружбы;

и к западу от Торецка в направлении Петровки, Леонидовки и Щербиновки.

Сообщается, что ВСУ контратакуют на западных окраинах самого Торецка.

8 апреля российские войска продолжили наступательные действия на Кураховском направлении, однако подтвержденных успехов не добились.

7 и 8 апреля противник проводил наступательные операции западнее Курахово в районе Андреевки и Константинополя, в направлении Улаклы и Алексеевки, а также юго-западнее Курахово в районе населенных пунктах Розлива и Бурлацкое.

Геолокационные кадры, опубликованные 8 апреля, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к северо-западу от Бурлацкого (северо-западнее Большой Новоселки).

В понедельник и вторник враг наступал севернее Большой Новоселки в районе Скудного и Днепроэнергии, а также северо-западнее в районе Вольного Поля, Бурлацкого, Привольного и в направлении Шевченко.

"Южная ось"

8 апреля россияне продолжили наступать на западе Запорожской области, однако продвижений нет. Бои были к северо-западу от Работино в районе Малых Щербаков, Щербаков, Степового, Каменского и Лобково.

На Днепровском направлении ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности 8 апреля.