Враг продвигается на Донбассе, северо-востоке и юге Украины: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Недавно войска РФ совершили незначительное продвижения к северу от Харькова. Геолокационные кадры от 17 июля показывают, что российские силы продвинулись в западной части Глубокого. Аналитики отмечают, что по сообщениям российских и украинских источников бои продолжаются.

Тем временем, 18 июля, командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что войска РФ контролируют первую линию высотных зданий в Волчанске. При этом ISW пишет, что не ясно, какие именно высотные здания он имел ввиду.

В остальном бои продолжались в Волчанске и в направлении Тихого.

Операция №2 - Луганская область

Геолокационные кадры от 17 и 18 июля, показывают, что войска РФ незначительно продвинулись к югу от Степной Новоселовки (к юго-востоку от Купянска), к северо-востоку от Макеевки (к юго-западу от Сватово) и к востоку от Терны (к западу от Кременной).

Кроме того, российский военкор заявил, что россияне продвинулись к востоку от н.п. Терны, но ISW не обнаружил визуальных доказательств, подтверждающих это заявление.

Также сообщается, что 17 и 18 июля российские войска провели атаки:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;

к юго-востоку от Купянска в районе Берестово, Песчаного и Новоосиново;

к западу от Сватово в районе Стельмаховки и Андреевки;

к юго-западу от Сватово в районе Макеевки, Грековки и Невского;

к западу от Кременной в районе Терны и Торского;

к юго-западу от Кременной в Серебрянском лесу.

В то же время военкоры РФ утверждают, что в ночь с 17 на 18 июля, российские войска уничтожили украинскую переправу через реку и несколько украинских позиций в Глушковке (к юго-востоку от Купянска) и Купянске-Узловом (к югу от Купянска).

Операция 3 - Донецкая область

18 июля войска РФ продолжили наземные атаки на направлении Северска, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

По утверждениям российских военкоров, россияне недавно продвинулись в районе Раздоловки.

Также 17 и 18 июля войска РФ продолжили атаки в районе Спорного, Верхнекаменского, Выемки, Берестово и в районе Переездного.

Сообщалось, что войска РФ 18 июля продвинулись в районе Часового Яра, но подтвержденных изменений на линии фронта не зафиксировано.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что подразделения российской 98-й воздушно-десантной дивизии, 200-й мотострелковой бригады, 11-й бригады ВДВ и 102-го мотострелкового полка, а также Южного военного округа продвинулись к каналу Северский Донец-Донбасс в восточной части Калиновки (к северу от Часового Яр). По его словам, они атаковали в направлении пересечения канала и шоссе Т-0504 к юго-востоку от Часового Яра.

Машовец и российские военкоры отметили, что войска РФ безуспешно пытаются пересечь канал Северский Донец-Донбасс в районе Часового Яра. Но Машовец предположил, что российские войска могут пересечь канал к югу от Калиновки или к югу от Нового микрорайона (восточная часть Часового Яр), где канал протекает под землей.

Машовец заявил, что части российского 3-го АК безуспешно атаковали вблизи железнодорожной линии между Клещеевкой и Андреевкой (оба к юго-востоку от Часового Яр).

Российские военкоры утверждали, что войска РФ продвинулись в пределах Калиновки и в лесной зоне к юго-западу от Клещеевки.

Также сообщается, что российские войска продолжили наступление к северу от Часового Яра в направлении Новомарково, около самого Часового Яра и к востоку около Ивановского.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 июля, показывают, что войска РФ при поддержке бронетехники недавно продвинулись в восточной части Нью-Йорка (к югу от Торецка).

Российский блогер заявил, что россияне продвинулись к улицы Кооперативной в Нью-Йорке, улице Петра Великого в восточной части Дружбы (к востоку от Торецка), а также к перекрестку улиц Калиновой и Кутусова в северо-восточной части Северного (к востоку от Торецка).

Другой блогер РФ заявил, что российские войска также продвинулись в районе Железного (к востоку от Торецка).

Согласно геолокационным кадрам от 18 июля, россияне незначительно продвинулись в центральную Евгеновку (к северо-западу от Авдеевки).

По утверждениям российских военкоров, войска РФ продвигаются к северо-западу от Авдеевки в районе Евгеновки, Воздвиженки, Лозоватского, Прогресса, Новоселовки Первой и к юго-западу от Авдеевки в районе Карловского водохранилища.

Украинский обозреватель Машовец заявил, что подразделения российского 506-го мотострелкового полка недавно продвинулись до реки Волчья к западу от Восхода (к северо-западу от Авдеевки).

Также он сказал, что подразделения 433-го, 589-го и 433-го мотострелковых полков 27-й мотострелковой дивизии наступают в направлении Волчья и Прогреса из Евгеновки, и в направлении Новоселовки Первой с севера.

Сообщается также, что 17 и 18 июля войска РФ продолжали наступать к северо-западу от Авдеевки в районе Калиново и Новоалександровки, а также к западу от Авдеевки в районе Уманского.

17 и 18 июля враг продолжал наземные атаки к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки, и к юго-западу от Донецка в районе Парасковиевки и Константиновки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Также аналитики напомнили заявление подполковника Назара Волошина, спикера украинской группы войск "Хортица", который сообщил о выходе ВСУ из Урожайного.

ISW отмечает, что в последнее время на наблюдал кадров украинских сил, действующих в полях к востоку от Урожайного.

"Вероятно, было бы нецелесообразно для украинских сил удерживать позиции в этих полях, учитывая, что войска РФ, вероятно, сейчас занимают Урожайное и Новодонецкое", - говорится в отчете.

Кроме того, Волошин заявил, что украинское командование приказало отступить из Урожайного, чтобы сохранить жизни украинских военнослужащих. Но отметил, что ВСУ сохраняют контроль над ситуацией в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

"Южная ось"

Геолокационные кадры от 17 июля показали, что войска РФ продвинулись в полях к югу от Гуляйполя.

По заявлению российского военкора, что россияне продвинулись к западу от Марфополя (к юго-востоку от Гуляйполя).

Кроме того, сообщается, что российские силы 17 и 18 июля продолжали наступательные операции на западе Запорожской области, но не добились подтвержденных успехов.

Аналитики упомянули в отчете, что 18 июля советник мэра Мариуполя Украины Петр Андрющенко заметил, что российские силы начали концентрировать войска в западной части Запорожской области из разных регионов. Он предположил, что россияне могут планировать начать новое наступление на регион.

В этот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил украинские укрепления в Запорожской области.

Также аналитики сообщили, что 17 июля, украинские военные должностные лица косвенно признали, что ВСУ, вероятно, больше не действуют в Крынках, но продолжают боевые действия вблизи Крынок и в других местах на левобережье Херсонской области.