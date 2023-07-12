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Враг не продвинулся. ВСУ сдерживают наступление россиян на четырех восточных направлениях

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Среда 12 июля 2023 22:10
Враг не продвинулся. ВСУ сдерживают наступление россиян на четырех восточных направлениях Фото: ВСУ сдерживают наступление россиян на четырех восточных направлениях (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны Украины за последние дни смогли сдержать наступательные действия по четырем восточным направлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра обороны Анны Маляр.

"Силы обороны Украины сдерживали сегодня наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях", – написала Маляр.

Она заметила, что сдерживание наступления россиян было успешным и враг не продвинулся. Однако там продолжаются тяжелые бои.

На юге Силы обороны Украины продолжали наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. По словам Маляр, военные выполняют немало задач, направленных на ослабление врага и отработку обстановки для дальнейших действий.

"За последние недели наши защитники на юге существенно подорвали наступательные и оборонительные способности врага. Так, из-за уничтожения большого количества складов с боеприпасами количество вражеских обстрелов сейчас снизилось", - сообщила она.

Информационная тишина

Отметим, что соблюдение информационной тишины очень важно для работы украинских военных и проведения операции.

В то же время, разглашение о передвижении наших войск или преждевременная информация об освобождении населенных пунктов мешает защитникам задержаться на позициях.

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