Враг продвинулся в Волчанске, Часовом Яру и около Авдеевки: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Во вторник, 2 июля, в Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ проводят диверсионно-разведывательные мероприятия в районе международной границы в Сумской и Черниговской областях.

"(Это - ред.) позволяет предположить, что опубликованные 30 июня геолокационные кадры, на которых украинские силы ведут огонь по ограниченным российским позициям в домах и лесном массиве чуть севернее от Журавки Сумской области (менее двух километров от границы и около 35 километров к северо-востоку от города Сумы), скорее всего, были частью ограниченного российского трансграничного рейда и не отражают постоянного российского присутствия в этом районе", - говорится в отчете.

Тем не менее, российские военные по-прежнему сохраняют резервы и гибкость для начала наступательных операций в Сумской области, если они решат это сделать.

Недавно войска РФ продвинулись в Волчанске. Геолокационные кадры от 1 июля, на которых российская 2-я бригада спецназа ГУР действует вдоль улицы Соборной, указывают на то, что российские силы недавно продвинулись на севере Волчанска.

Российский блогер утверждал, что солдаты Рф перешли реку Сиверский Донец к востоку от Бугруватки (юго-западнее Волчанска), однако ISW не обнаружила визуальных доказательств этого утверждения.

В то же время 2 июля бои продолжались к северу от Харькова в районе Глубокого и населенного пункта Липцы, а также вблизи и внутри Волчанска.

Операция №2 - Луганская область

2 июля войска РФ продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. По оценкам ISW, российские силы сейчас находятся примерно в километре от Стельмаховки.

1 и 2 июля российские и украинские источники сообщали о продолжении боев:

к северо-востоку от Купянска в районе Сынковки;

к юго-востоку от Купянска в районе Стельмаховки, Берестова, Песчаного и Степовой Новоселовки;

к северо-западу от Кременной в районе Макеевки, Невского и Грековки;

и к западу от Кременной в районе Терновки и Торска.

Операция №3 - Донецкая область

2 июля российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не зафиксировано.

Оккупанты продолжили наступать:

юго-восточнее Сиверска в районе Спорного, Выемки и Ивано-Дарьевки;

восточнее Северска в районе Верхнекаменского;

и северо-восточнее Северска в районе Белогоровки.

Российские военкоры отметили, что войска РФ не полностью захватили Спорное.

В то же время враг продвинулся в восточной части Часового Яра, а именно в микрорайоне Канал. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры от 2 июля. Кроме того, оккупанты продолжали наступать к востоку от Часового Яра в районе Ивановского и к юго-востоку в районе Клещеевки 1 и 2 июля.

По заявлению одного из российских военкоров, оккупанты частично заняли западную Калиновку (к северу от Часова Яра), что в целом соответствует оценке ISW российских позиций в западной Калиновке вдоль улицы Лесной.

В районе Торецка враг также продолжил наступать, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Помимо этого, на протяжении 1 и 2 июля войска РФ наступали:

в районе Торецка;

северо-восточнее Торецка в районе Дружбы;

восточнее Торецка в районе Южного, Северного, Железного и Шумов;

и юго-восточнее Торецка в районе Нью-Йорка.

Но где есть продвижение, так это на Авдеевском направлении. Геолокационные кадры от 2 июля указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к северо-западу от Авдеевки в районе Сокола, к северо-востоку от Новоалександровки и к югу от Восхода, а также к юго-западу от Авдеевки в районе севернее Карловки.

Российский блогер заявил, что солдаты РФ недавно продвинулись более чем на 1,5 километра к северо-западу от Новопокровского (к северо-западу от Авдеевки и к югу от Восхода). По словам военкоров, российские войска продвинулись дальше к северу от Карловки, к востоку от Восхода, к северо-западу от Новоалександровки и к югу от Новоселовки Первой, но ISW не обнаружил подтверждения этих заявлений.

Один из блогеров РФ заявил, что украинские беспилотники с видом от первого лица (FPV) мешают российским наступлениям в районе Сокола.

Бои продолжались:

к северо-западу от Авдеевки в районе Воздвиженки, Новоалександровки, Евгеновки, Новоселовки Первой, Лозоватского, Сокола и Восхода;

к западу от Авдеевки в районе Уманского и Яснобродовки;

и к юго-западу от Авдеевки в районе Нетайлово.

Аналитики сообщили, что 1 и 2 июля войска РФ продолжили наступать к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и к юго-западу от Донецка в районе Константиновки, Парасковиевки и Водяного. Однако подтвержденных изменений не замечено.

При этом российские войска недавно продвинулись в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей. Геоолокационные кадры от 2 июля указывают на то, что армия РФ недавно продвинулась к северу от Старомайорского (к югу от Большой Новоселки).

В институте изучения войны добавили, что позиционные бои продолжались к югу от Большой Новоселки в районе Макаровки и Урожайного.

Южная ось

2 июля на западе Запорожской области бои продолжались, но изменений на линии фронта не произошло. В частности, 1 и 2 июля бои шли в районе Работино, Новоданиловки (к востоку от Работино), Малой Токмачки (северо-восточнее Работино) и Вербового (восточнее Работино).

1 июля российский военкор заявил, что неустановленные подразделения ВДВ РФ продвинулись в районе Вербового, но эта информация не была подтверждена.

Также 2 июля бои продолжились на левом берегу Херсонской области в районе Крынок, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Блогеры РФ утверждали, что российским войскам трудно вести эффективный контрбатарейный огонь на Херсонском направлении, поскольку правый берег ниже, чем левый.

Также по их словам, украинская артиллерия имеет большую дальность стрельбы, чем российская, что затрудняет войскам РФ обнаруживать и поражать украинские артсистемы.

Блогеры утверждали, что российским войскам на Херсонском направлении не хватает артиллерийских снарядов для контрбатарейного огня.