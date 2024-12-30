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Коллаборанты просят у Кремля спасателей из-за дефицита кадров в оккупации, - ЦНС

Понедельник 30 декабря 2024 03:19
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Коллаборанты просят у Кремля спасателей из-за дефицита кадров в оккупации, - ЦНС Фото: существует две причины, почему произошел дефицит кадров (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Коллаборанты на оккупированных территориях Украины столкнулись с проблемой. Они просят Кремль предоставить спасателей, поскольку на местах их не хватает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Информационный ресурс отметил два ключевых момента, почему так произошло. Во-первых, главной проблемой является нежелание местных работать с предателями. Во-вторых, большинство квалифицированных кадров покинули регион, либо отказываются работать в государственном секторе. Таким образом, враг испытывает дефицит кадров и вынужден завозить людей из России.

На этот раз коллаборанты в очередной раз дали запрос Кремлю по работникам МЧС, которых категорически не хватает на захваченных территориях. Поэтому оккупационные администрации рассчитывают на прибытие спасателей из России на ротационной основе.

Напомним, на днях стало известно, сто коллаборанты в оккупированной части Запорожской областей признали, что в регионе существует дефицит врачей. Проблему даже не помогает решить предоставления жилья специалистом из РФ.

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