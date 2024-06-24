Враг имеет продвижение в Донецкой и Запорожской областях: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Как сообщается, 23 июня ВСУ контратаковали к северу и северо-востоку от Харькова на фоне продолжающихся наступательных операций врага в этом районе. Российские блогеры утверждали, что армия РФ отразила контратаки Украины в районе Глубокого и Волчанска.

Генштаб ВСУ сообщил, что бои продолжаются вблизи и внутри Волчанска, и 23 июня российские войска нанесли удар по Липцам 23 планирующими бомбами.

Представитель украинской группы войск "Хортица" подполковник Назар Волошин 23 июня заявил, что российские военные пытаются вывести из района Волчанска боеспособные части, включая подразделения российского 11-го танкового полка (18-я мотострелковую дивизию, 11-й армейский корпус, Ленинградский военный округ) и 83-ю воздушно-десантную бригаду.

Официальный представитель Харьковской группы войск Украины Юрий Повх ранее заявлял 16 июня, что российское военное командование также пытается вывести части 25-й мотострелковой бригады), которые стали неэффективными в бою после больших потерь.

Операция №2 - Луганская область

22 и 23 июня российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не добились подтвержденных успехов.

Один из российских блогеров заявил, что части российских 36-й и 37-й мотострелковых бригад наступали в районе Торского (западнее Кременной) с артиллерийской поддержкой 19-го танкового полка.

Генштаб ВСУ сообщил, что войска РФ атаковали:

северо-восточнее Купянска в районе Синьковки;

к юго-востоку от Купянска в районе Песчаного, Стельмаховки, Берестового и Степной Новоселовки;

западнее Сватово в районе Андреевки, Копанки и Мясожаровки;

к северо-западу от Кременной в районе Новосадового, Макеевки и Невского;

к западу от Кременной возле Терного;

а также юго-западнее Кременной в районе Серебрянского леса 22 и 23 июня.

Операция №3 - Донецкая область

22 и 23 июня российские войска продолжали наземные удары на Северском направлении, однако подтвержденных наступлений на линии фронта не было.

Российский блогер заявил, что неустановленные подразделения ВДВ России вытеснили ВСУ с позиций в восточной, южной и западной части Раздоловки (к юго-востоку от Северска) и захватили 50 процентов населенного пункта. Но ISW не обнаружила визуальных доказательств, подтверждающих это утверждение.

Украинский Генштаб сообщил, что 22 и 23 июня российские войска вели наступления восточнее Северска в районе Верхнекамянского, юго-восточнее Северска в районе Спорного и южнее Северска в районе Выемки.

Аналитики отмечают, что войска РФ продолжили наступать в районе Часового Яра 22 и 23 июня, но подтвержденных изменений на линии фронта не произошло.

Российские блогеры утверждали, что:

части 98-й дивизии ВДВ продвинулись к северу от микрорайонов Новый и Канал в восточной части Часового Яра;

ВСУ отступили через канал Северский Донец-Донбасс;

российские силы пересекли канал.

Однако эксперты ISW не обнаружили визуальных свидетельств присутствия российских войск за пределами канала.

Украинский Генштаб сообщил, что 22 и 23 войска РФ продолжали наступление к северу от Часового Яра в районе Григоровки, к востоку в районе Ивановского и к юго-востоку в районе Клещеевки и Андреевки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец подтвердил, что войска РФ недавно захватили населенный пункт Шумы. По его словам, российские оккупанты продвинулись к окраинам Северного, а также к юго-востоку и востоку от Торецка соответственно.

Так, 23 июня он сказал, что три-четыре взводные российские штурмовые группы недавно выдвинулись от блокпоста "Майорское" (восточнее Торецка) по трассе Т-05-16 и близлежащей железнодорожной линии в направлении Северного.

По его словам, российские силы захватили несколько домов вдоль Горницкого переулка и улицы Залижичной на северо-восточной окраине Северного. Он также заявил, что позже войска РФ атаковали со стороны Мичуринской исправительной колонии и Майорского бетонного завода (к востоку от Торецка и на северо-западной окраине Горловки) и вытеснили ВСУ из Шум (к востоку от Торецка и к востоку от Северного).

Машовец отметил, что Шумы — очень маленький населенный пункт, и, по его оценкам, российские войска продвинулись в общей сложности на участке примерно 2-2,3 км в глубину и 3,5-3,6 км в ширину.

Он добавил, что российские войска пытаются захватить позиции в лесных районах к юго-западу от Шум, к востоку от Северного и в пределах самого восточного Северного, и предположил, что оккупанты могут попытаться активизировать атаки в этом направлении в будущем, чтобы поддержать российские операции возле Часового Яра или к северо-западу от Авдеевки.

Украинские и российские источники впервые сообщили, что российские войска захватили Шумы 22 июня.

В отчете ISW говорится, что 23 июня российские блогеры продолжали утверждать, что войска РФ продвинулись дальше на Торецком направлении, однако аналитики не увидели подтверждения этим утверждениям.

Несколько российских блогеров заявили, что войска России продвигались по улицам Зеленая, Мира, Кутузова и Киева на восточной окраине Северного. Другой российский блогер отметил, что существуют противоречивые утверждения о масштабах российского наступления в этом районе: некоторые российские источники утверждают, что российские войска контролируют половину Южного (к юго-востоку от Торецка), в то время как другие источники утверждают, что бои идут на окраине Железного (к юго-востоку от Торецка и к западу от Южного).

22 и 23 июня войска РФ продолжили наступление в районе между Широкой Балкой (юго-запад Торецка) и Нью-Йорком (южнее Торецка).

Помимо прочего, российские блогеры утверждали, что 23 июня войска РФ захватили оставшуюся часть Новоалександровки (к северо-западу от Авдеевки) и Яснобродовки (к западу от Авдеевки), но ISW не увидел подтверждения этим утверждениям.

Некоторые блогеры РФ утверждают, что имеются неподтвержденные сообщения о продвижении российских войск в Воздвиженку (к северо-западу от Авдеевки и Новоалександровки).

Несколько других российских блогеров заявили, что российские войска продвинулись на 300 метров в пределах восточного Сокола (к северо-западу от Авдеевки) и продвинулись к окраине Евгеновки (к северо-западу от Авдеевки и к западу от Сокола).

Войска РФ продолжали наступление:

к северо-западу от Авдеевки в районе Александрополя, Архангельского, Новокалиново, Новопокровского и Новоселовки Первой;

западнее Авдеевки под Уманском;

юго-западнее Авдеевки в районе Нетайлово, Карловки и Невельского 22 и 23 июня.

Аналитики сообщают, что недавно войска РФ незначительно продвинулись в пределах западной Красногоровки к западу от Донецка. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры от 23 июня.

Блогеры РФ утверждали, что российские войска продвинулись на участке шириной до 4,85 км и глубиной до 1,55 км к юго-западу от Новомихайловки (юго-запад Донецка), а также у югу от Константиновки (юго-запад от Донецка). Кроме того, сообщается, что войска РФ продолжили наступление к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки, а также к юго-западу от Донецка в районе Парасковиевки.

23 июня российский блогер сообщил, что подразделения 60-й мотострелковой бригады РФ отразили несколько контратак ВСУ севернее Старомайского (южнее Великой Новоселки) в районе границы Донецкой и Запорожской областей. По имеющимся данным, подразделения 40-й морской пехотной бригады действуют в районе Пречистовки, а 57-я мотострелковая бригада в районе Угледара.

Южная ось

Аналитики сообщают, что согласно геолокационным картам от 22 июня, недавно войска РФ продвинулись к северо-востоку от Работино. 23 июня бои в районе Работино и Малой Токмачки продолжались.

Кроме того, 23 июня позиционные бои продолжались на восточном берегу Херсонской области, в том числе под Крынками и на островах в дельте Днепра. Согласно сообщениям, части 24-го мотострелкового полка (70-я мотострелковая дивизия и 18-я общевойсковая армия) продолжают действовать на Херсонском направлении.