Враг хочет удержаться, будет та еще рубка: эксперт оценил ситуацию возле Работино

Силы обороны приблизились к первой линии обороны врага у Работино. Враг захочет удержаться на участке, а нашим военным необходимо будет не только занять рубежи, но и закрепиться на них.

"Хотя бы потому, что в районе Работино наши только приблизились к первой линии обороны, если полагаться на слова спикеров Генштаба. Инсайды могут быть любыми, но мало занять рубежи, надо на них закрепиться, чтобы говорить о достижениях", - заявил Селезнев осторожно оценивая возможности наших воинов на участке.

Как отметил военный эксперт, тактика фаланговых атак оказалась самой эффективной в наступлении, в то же время с учетом поставленных задач он сомневается в серьезных сдвигах на карте в ближайшие дни.

"Думаю, здесь будет та еще рубка. Потому что россияне хотят удержаться и задействуют для этого все ресурсы", - добавил Селезнев.

Ситуация на фронте

Как пишет Институт изучения войны (ISW), кадры с геолокацией показывают, что ВСУ удалось продвинуться к Работиному. В то же время, контроль над населенным пунктом эксперты оценивают как "слабый и неуверенный". В целом наши военные в ходе боев с российскими оккупантами имели определенный успех в Луганской и Запорожской областях.