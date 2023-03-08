Враг атакует уже несколько недель. Череватый назвал самый горячий участок Харьковского направления

"На самой Харьковщине нет боевых действий. Там в большинстве своем они пытаются накрывать населенные пункты, которые примыкают к линии фронта артиллерийским огнем. За эти сутки они, в частности, 18 раз обстреляли ряд населенных пунктов. А на Лиманско-Купянском направлении враг активен уже несколько недель", - рассказал он.

По его словам, тут враг стремится проводить атаки.

"В частности, в эти сутки в районе Гряниковки, Белогоровки, Выемки, Спорного, Невского, Федоровки и также они активны в плане нанесения артиллерийского огня по всему этому направлению", - добавил он.

По словам Череватого, 184 обстрела было за эти сутки, 6 боестолкновений на этом направлении, где враг потерял 48 военнослужащих убитыми, 79 ранеными, двое попали в плен.

"Также характерно для этого направления, что они там больше применяют бронетехнику. За эти сутки были уничтожены танк Т-72, два ББМ, два склада с боеприпасами", - добавил он.

Напомним, ранее военный эксперт Роман Свитан в комментарии РБК-Украина не исключил, что во время нового наступления россияне захотят попытаться захватить часть Харьковской области.

Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что наиболее вероятной целью российского наступления будет восточная Украина, в том числе, возможно, и Харьковская область.