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Враг атакует уже несколько недель. Череватый назвал самый горячий участок Харьковского направления

Фото: спикер восточной группировки войск Сергей Череватый (Facebook сом Serhii Cherevatyi)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты уже несколько недель атакуют на Лиманско-Купянском направлении. Только за сутки здесь зафиксировано шесть боестолкновений с врагом, РФ понесла значительные потери в живой силе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"На самой Харьковщине нет боевых действий. Там в большинстве своем они пытаются накрывать населенные пункты, которые примыкают к линии фронта артиллерийским огнем. За эти сутки они, в частности, 18 раз обстреляли ряд населенных пунктов. А на Лиманско-Купянском направлении враг активен уже несколько недель", - рассказал он.

По его словам, тут враг стремится проводить атаки.

"В частности, в эти сутки в районе Гряниковки, Белогоровки, Выемки, Спорного, Невского, Федоровки и также они активны в плане нанесения артиллерийского огня по всему этому направлению", - добавил он.

По словам Череватого, 184 обстрела было за эти сутки, 6 боестолкновений на этом направлении, где враг потерял 48 военнослужащих убитыми, 79 ранеными, двое попали в плен.

"Также характерно для этого направления, что они там больше применяют бронетехнику. За эти сутки были уничтожены танк Т-72, два ББМ, два склада с боеприпасами", - добавил он.

Напомним, ранее военный эксперт Роман Свитан в комментарии РБК-Украина не исключил, что во время нового наступления россияне захотят попытаться захватить часть Харьковской области.

Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что наиболее вероятной целью российского наступления будет восточная Украина, в том числе, возможно, и Харьковская область.

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