"Вор в законе" получил подозрение за организацию так называемой "сходки"

По данным следствия, в октябре 2014 года гражданин Грузии, известный в криминальных кругах, прошел процедуру инициации и получил статус "вора в законе". Обладая авторитетом, он распространял свое влияние в колониях.

В июле 2021 года "Тенго Питерский" вышел на уроженца Днепропетровской области, который был "смотрящим" в Сокирянской исправительной колонии №67. Уголовный авторитет приказал ему организовать "сходку", на которой должны были решить судьбу прибывшего в тюрьму заключенного. Он отбывал наказание за убийство одного из лидеров криминальной среды.

"Смотрящий" выполнил указания и организовал "сходку", которая состоялась с использованием средств мобильной связи. "Вор в законе" выдвинул претензии киллеру, но решил "подарить жизнь", предупредив о наказании. После этого разговора, он дал указания "смотрящему", что делать с "виновным".

"Тенго Питерскому" объявили подозрение по нескольким статьям (ч. 2, ч. 3 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2 УКУ). Досудебное расследование продолжается.

Фото: "вору в законе" объявили подозрение (facebook.com/pgo.gov.ua)