Питання води для Криму може загостритись. Кравчук допустив атаку Росії з півдня

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук допустив загострення ситуації з водою в Криму. Він не виключає російської атаки з півдня.

За його словами, Крим хочуть перетворити на військову базу, а Україна просто так поставляти воду на півострів не буде, бо вона може дістатись військовим заводам, а не громадянам.

"Я думаю, що питання води для Криму буде загострюватися, я думаю, що це буде один з поштовхів для Росії пробити дорогу звідти до України. Херсон, Маріуполь - цю частину вони хочуть якось пробити до Криму, щоб забезпечити Крим водою. Оце буде одна з причин більших атак чи більших агресивних кроків Росії", - заявив він.

Раніше Кравчук говорив, що воду в анексований Крим "можна дати в разі гуманітарної катастрофи", але тепер він змінив думку.