Питання тарифу на передачу електроенергії стане перевіркою для влади, - нардеп

Замість підтримки від держави під час кризи, українці додатково заплатять з власних кишень 6 млрд грн через підвищення тарифу на передачу електроенергії.

Про це написав народний депутат України Олексій Гончаренко у Facebook.

"Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк планує ще раз підвищити тарифи на передачу електрики для бізнесу. В цьому році тариф підніметься вже удвічі", - написав Гончаренко.

За його словами, підвищення тарифу на передачу електроенергії відчує кожен українець, який купуватиме вироблені бізнесом товари та послуги, адже вартість струму буде закладено у їх собівартість.

За підрахунками депутата, загальна сума додаткових витрат через здорожчання електроенергії складе 6 млрд грн.

"Що означає таке підвищення? Для промисловості - що вони заплатять на 6 мільярдів більше за світло. А значить, ми з вами теж станемо бідніші на 6 мільярдів, адже саме ми заплатимо за товари з новою ціною. Тобто, привіт інфляція і дорогий долар", - підсумував Гончаренко.

Як відомо, план ротації членів Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, затвердив президент.

Для розрахунку з боргами перед "зеленою" генерацією НКРЕКП з 1 грудня підвищила тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%.

Промисловці та бізнес виступають проти цього рішення. Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, росту безробіття падіння економіки. А голова Комітету економістів Андрій Новак заявив, що підвищення тарифу на передачу електроенергії запустить ланцюгову реакцію з подорожчання усіх товарів і послуг.