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Питання відставки Тарана не стоїть, - Верещук

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Київ, П'ятниця 30 липня 2021 08:18
Питання відставки Тарана не стоїть, - Верещук Фото: міністр оборони України Андрій Таран (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Руслан Хомчак пішов з посади головнокомандувача Збройними силами України. Експерти вважають, що причиною став конфлікт з главою Міністерства оборони України.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зміна варти. Навіщо Зеленський змінює керівництво української армії".

Разом з тим, член комітету Верховної Ради Ірина Верещук ("Слуга народу") повідомила виданню, що питання відставки Тарана не стоїть.

"Питання щодо Тарана на фракції СН не обговорювалося. Наскільки я знаю, питання про його звільнення не стоїть " - сказала вона.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець також у коментарі виданню повідомив, що між міністром оборони і вже колишнім головнокомандувачем був незрозумілий характер відносин, по ряду питань між ними не було взаєморозуміння.

Нагадаємо, Руслан Хомчак покинув посаду головнокомандувача ЗСУ за рішенням президента Володимира Зеленського.

Його місце зайняв генерал-майор Валерій Залужний. У 2018-2019 роках він був начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ - першим заступником командувача Об'єднаних сил.

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