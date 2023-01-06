ВОЗ раскритиковала правительство Китая за недооценку новой вспышки COVID

Всемирная организация здравоохранения обвинила правительство Китая в недооценке серьезности новой вспышки COVID в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Также чиновники ВОЗ раскритиковали его "узкое" определение того, что представляет собой смерть от COVID.
"Мы продолжаем запрашивать у Китая более быстрые, регулярные и надежные данные о госпитализациях и смертях, а также более полное секвенирование вируса в режиме реального времени", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
По его словам, ВОЗ обеспокоена риском для жизни в Китае и вновь подчеркнула важность вакцинации, в том числе ревакцинации, для защиты от госпитализации, тяжелых заболеваний и смерти.
Исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан сказал, что текущие данные, опубликованные Китаем, недооценивают истинное воздействие болезни с точки зрения госпитализаций и отделений интенсивной терапии, а также смертей.
По словам представителей ВОЗ, информация о вспышке в Китае также будет передана государствам-членам ВОЗ во время расширенной консультационной встречи в ближайшие дни.
Ранее в ВОЗ заявили, что власти Китая занижают показатели заболеваемости и смертности от новой вспышки COVID-19.
Также РБК-Украина сообщало, что внезапная отмена Пекином сверхстрогих ограничений в прошлом месяце привела к тому, что вирус распространился на 1,4 млрд жителей Китая, обладающих слабым иммунитетом после того, как их защитили от вируса в китайском городе Ухань три года назад.
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