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ВОЗ назвала одиночество глобальной угрозой: вредит, как 15 сигарет в день

Четверг 16 ноября 2023 22:53
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ВОЗ назвала одиночество глобальной угрозой: вредит, как 15 сигарет в день Фото: одиночество стало глобальной угрозой человечества (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Одиночество стало глобальной угрозой для здоровья человечества. Его пагубное влияние на человека равноценно выкуриванию 15 сигарет в день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения Украины.

ВОЗ создала международную комиссию по проблеме одиночества. В организации отметили, что проблема одиночества обострилась из-за пандемии COVID-19, остановившей социальную активность людей, поэтому уровень одиночества повысился.

"Любая и где угодно может быть одинокой или социально изолированной", - пояснили в организации.

"Одиночество не знает ни возраста, ни границ и становится глобальной проблемой общественного здоровья, влияющей на все аспекты здоровья, благосостояния и развития", - добавили во Всемирной организации здравоохранения.

В организации объяснили, что риски для здоровья человека от одиночества равны выкуриванию 15 сигарет в день. Ущерб от одиночества оказался даже больше, чем от ожирения или малоподвижного образа жизни.

По данным ВОЗ, каждый четвертый пожилой человек в мире испытывает социальную изоляцию, что влечет за собой риск деменции на 50%, ишемической болезни или инсульта на 30%.

К тому же согласно исследованию до 15% подростков в мире являются одинокими. Молодые люди, которые чувствовали одиночество в школе, с большей вероятностью покинут обучение в университете. А ощущение разобщенности и отсутствие поддержки на работе может привести к снижению производительности.

Мы сообщали, что ощущение пустоты, ненужности и одиночества приводят к разным заболеваниям и сокращает жизнь.

РБК-Украина также сообщало, что делать, если чувствуете себя одиноко - даже в отношениях.

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