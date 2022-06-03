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Збройні сили РФ шукають україномовних для роботи диверсантами

Фото: ФСБ (24.tv)
Автор: Євгеній Прокопенко

Збройні сили Росії поповнюють число диверсантів. Для цього цікавляться україномовними мешканцями Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За інформацією ЗСУ, командування Збройних сил Російської Федерації вживає заходів з активізації проведення розвідувально-диверсійної та підривної діяльності на території України.

З цією метою здійснюється набір та підготовка найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп з подальшою їх діяльністю на території України.

Перевага при здійсненні зазначеного відбору надається теперішнім та колишнім жителям Донецької і Луганської областей, які добре володіють українською мовою.

Нагадаємо, російська армія намагається поновити наступ на Слов’янському напрямку. Для цього РФ зібрала до 20 батальйонних тактичних груп.

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