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Через збройну агресію Росії постраждали понад 647 українських дітей

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Україна, Неділя 15 травня 2022 08:34
Через збройну агресію Росії постраждали понад 647 українських дітей Фото: в Україні загинули 227 дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

З початку повномасштабної війни Росії проти України постраждали більше ніж 647 дітей. Жертвами стали понад 220 неповнолітніх, ще 420 - отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 99, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 45, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, Житомирській - 15, а також у Києві - 16.

Крім того, через масові обстріли Росією українських населених пунктів пошкоджено 1748 закладів освіти, з них 144 зруйновано повністю.

Зазначається, що дані цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Раніше ми повідомляли, що в лікарнях знаходиться близько 218 дітей, які отримали поранення черед дій російських окупантів.

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