Они могут обвинить себя. Резников об "атаке" беспилотников на Кремль
Министр обороны Алексей Резников не подтвердил, но и не опроверг причастность Киева к инциденту с атакой дронов на Кремль.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в комментарии The Washington Post.
"Каждый день и каждую ночь Россия официально терроризирует украинское гражданское население", – сказал Резников.
В то же время он не ответил прямо на обвинение Кремля в том, что Украина покушалась на Путина. Глава Минобороны напомнил, что в ночь на вторник, 2 мая, противовоздушная оборона Украины сбила 17 из 18 беспилотников иранского производства, запущенных в Украину.
"Если некоторые чиновники из Кремля пытаются кого-то обвинить, они могут обвинить себя", – заявил он.
Напомним, сегодня ночью в районе Кремля раздались взрывы.
В России нафантазировали, что Украина якобы пыталась нанести удар по Кремлю.
В свою очередь пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не владеет информацией о ночных атаках на Кремль. Все силы нашей страны направлены исключительно на освобождение собственных территорий, а не атаку чужих.
По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, "атака" дронов на Кремль, в которой россияне обвиняют Украину, может свидетельствовать о подготовке Москвой масштабного теракта.
Главное об "атаке дронов" и с какой целью Кремль обвинил Украину – читайте в материале РБК-Украина.
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