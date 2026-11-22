Американский лидер заявил, что Левитт любит своего малыша больше, чем его, но пожаловался, что найти ей достойную замену оказалось непросто.

Об этом лидер США заявил во время программы Saturday in America. Ведущая спросила президента о поиске нового пресс-секретаря Белого дома. Трамп высоко оценил работу Левитт, назвав ее замечательной представительницей своей администрации.

"Кэролайн была просто невероятной. Она большая проблема. Я ей так и сказал. Она была настолько хороша. Кого, черт возьми, можно поставить на ее место?" – заявил американский лидер.

После этого Трамп перешел к личной жизни бывшей сотрудницы и пошутил из-за ее решения оставить работу ради семьи.

"Она любит ребенка больше, чем меня. Это ужасно, правда" – сказал он.

В то же время президент добавил, что Левитт хорошо справляется с новой работой и может стать звездой. В настоящее время она сотрудничает с Fox News.

Почему Кэролайн Левитт покинула Белый дом

Кэролайн Левитт объявила о завершении работы в должности спикера Белого дома в августе 2026 года. Незадолго до этого она родила второго ребенка, а после декретного отпуска решила уделять больше времени семье.

Трамп публично поддержал ее решение и заявил, что понимает желание матери проводить больше времени с маленькими детьми.

Левитт стала самой молодой спикером Белого дома в истории, заняв эту должность в возрасте 27 лет.