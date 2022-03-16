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У Волинській області завтра відновлять виробництво та продаж пива

На Волині дозволили продаж слабоалкогольних напоїв (pixabay-com)
Автор: Тетяна Самарук

У Волинській області з 17 березня буде відновлено продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Волинської ОВА Юрія Погуляйка у Facebook.

Зазначається, що Волинська ОВА прийняла це рішення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, у якій зазначається те, що пиво є слабоалкогольним напоєм.

Також Погуляйко зазначає, що у прийнятті цього рішення ОВА керувалася перш за все тим, що на Волині є декілька пивоварних заводів, які через запровадження воєнного стану змушені були припинити свою роботу, а разом із тим сотні людей втратили робочі місця.

"Наша область має забезпечувати надійний тил - бізнес повинен працювати й наповнювати місцевий бюджет (пам'ятаймо, що із надходження податків ми можемо купувати воєнну амуніцію для наших воїнів-захисників)", - йдеться у повідомленні.

Також волинян просять з розумінням поставитися до цього рішення та пам’ятати, що заборона на продаж алкоголю у період воєнного стану не відміняється.

Раніше ми повідомляли, що у Волинській області налічується 5 тисяч місць для проживання евакуйованих.

Також ми писали, що у Волинській области нанесено ракетний удар по військовій частині зі сторони Білорусі.

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Волинська область