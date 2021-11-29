ru ua
Пн, 29 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Волині поліцейський застрелився у відділенні поліції

Новость на русском →
Волинська область, Понеділок 29 листопада 2021 16:33
На Волині поліцейський застрелився у відділенні поліції Фото: у відділенні поліції у Ковелі застрелився патрульний (kowel.rayon.in.ua)
Автор: Іванна Шовкун

У понеділок, 29 листопада, у Волинській області у відділенні патрульної поліції один із правоохоронців наклав на себе руки. Він застрелився у туалеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Волинські новини".

Трагедія сталася у місті Ковелі на вулиці Драгоманова приблизно о 12:00.

Відомо, що поліцейський вийшов у туалет. Через деякий час його колеги почули постріл. Вони побігли до вбиральні, де виявили тіло 28-річного копа з вогнепальним пораненням.

На місце події викликали лікарів швидкої медичної допомоги. Медики прибули оперативно, проте врятувати чоловіка не вдалося.

Нагадаємо, 29 листопада внаслідок вогнепального поранення в лікарні помер співробітник поліції. Його напередодні підстрелили під час полювання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Волинська область
NEWS
Базова річна ціна: у грудні 36 компаній пропонують газ дешевше 8 грн за кубометр
Базова річна ціна: у грудні 36 компаній пропонують газ дешевше 8 грн за кубометр
DAILY
Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ