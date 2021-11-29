В Волынской области полицейский застрелился в отделении полиции
Фото: в отделении полиции в Ковеле застрелился патрульный (kowel.rayon.in.ua)
В понедельник, 29 ноября, в Волынской области в отделении патрульной полиции один из правоохранителей покончил жизнь самоубийством. Он застрелился в туалете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Волынские Новости".
Трагедия произошла в городе Ковеле на улице Драгоманова около 12:00.
Известно, что полицейский вышел в туалет. Спустя некоторое время его коллеги услышали выстрел. Они побежали в уборную, где обнаружили тело 28-летнего копа с огнестрельным ранением.
На место происшествия вызвали врачей скорой медицинской помощи. Медики прибыли оперативно, однако спасти мужчину не удалось.
Напомним, 29 ноября в результате огнестрельного ранения в больнице скончался сотрудник полиции. Его накануне подстрелили во время охоты.