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В Волынской области полицейский застрелился в отделении полиции

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Волынская область, Понедельник 29 ноября 2021 16:33
В Волынской области полицейский застрелился в отделении полиции Фото: в отделении полиции в Ковеле застрелился патрульный (kowel.rayon.in.ua)
Автор: Иванна Шовкун

В понедельник, 29 ноября, в Волынской области в отделении патрульной полиции один из правоохранителей покончил жизнь самоубийством. Он застрелился в туалете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Волынские Новости".

Трагедия произошла в городе Ковеле на улице Драгоманова около 12:00.

Известно, что полицейский вышел в туалет. Спустя некоторое время его коллеги услышали выстрел. Они побежали в уборную, где обнаружили тело 28-летнего копа с огнестрельным ранением.

На место происшествия вызвали врачей скорой медицинской помощи. Медики прибыли оперативно, однако спасти мужчину не удалось.

Напомним, 29 ноября в результате огнестрельного ранения в больнице скончался сотрудник полиции. Его накануне подстрелили во время охоты.

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