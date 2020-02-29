У Волинській області прикордонники зі стріляниною затримали порушників

У Волинській області прикордонники зі стріляниною затримали чоловіків, які намагалися під виглядом рибалок потрапити за лінію інженерних прикордонних споруд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

За даними відомства, троє місцевих мешканців села Гуща звернулися до прикордонників з проханням надати дозвіл на перетин лінії інженерних прикордонних споруд нібито для риболовлі. Однак у чоловіків не було жодних знарядь для риболовлі, тому вони отримали відмову.

Зазначається, що після отримання відмови чоловіки, ігноруючи правоохоронців, почали рухатися у напрямку кордону з Польщею. На вимогу зупинитися вони не відреагували та почали поводитися агресивно, один з них вдався до втечі.

"В ході затримання порушників охоронці кордону здійснили попереджувальні постріли. В результаті двох порушників охоронці кордону затримали одразу, третьому вдалось втекти", - розповіли в МВС.

Прикордонники склали на затриманих громадян адміністративні протоколи за ст. 202 (порушення прикордонного режиму) та ст. 185-10 (злісна непокора законній вимозі) КУпАП. Пізніше правоохоронці з'ясували, що чоловіки можуть бути причетними до контрабанди сигарет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Закарпатській області поблизу кордону з Угорщиною українські прикордонники з застосуванням зброї затримали контрабандистів. Зловмисники на автомобілі намагалися прорватися через прикордонний пункт.