У Волинській області налічується 5 тисяч місць для проживання евакуйованих, - ОВА

"Якщо ви шукаєте тимчасове житло або можете надати його для вимушено-евакуйованих, звертайтеся за номером "гарячої лінії". Телефони: 066 657 09 15; (0332) 778 211", - написав Погуляйко.

За даними ОВА, з початку війни з Росією через пункти пропуску у Волинській області за кордон виїхали 265 тисяч осіб. У більшості випадків регіон використовується як транзитний для подальшого переміщення до країн Євросоюзу.

Станом на 14 березня в області мешкає 13 тисяч евакуйованих.

Загалом у Волинській області ситуація залишається контрольованою та спокійною, повідомив голова ОВА.

"Кордон цілий, об'єкти критичної інфраструктури працюють. Помалу повертаються до роботи підприємці та бізнес", - додав Погуляйко.

Він також додав, що з 14 березня в області розпочинається відновлення освітнього процесу. Районні адміністрації, міські, сільські та селищні голови вже отримали вказівку організувати дистанційне навчання. Діти з внутрішньо переміщених сімей також зможуть взяти участь в онлайн-уроках.