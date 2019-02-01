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У Волинській обл. рятувальники знайшли на кризі тіло дитини

Новини » Надзвичайні події    01.02.2019 - 16:50
У Волинській обл. рятувальники знайшли на кризі тіло дитини
Ілюстративне фото (pixabay.com/Natalia_Kollegova)

Вдалось встановити, що це учень 1-го класу

У Волинській області сьогодні, 1 лютого, на крижині, яка плила по річці Стир в м. Рожище рятувальники знайшли тіло дитини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Як повідомляється, рятувальники спустили на воду річки човен і приблизно за 1 кілометр від автомобільного мосту зняли з крижини тіло дитини.

За словами медиків, дитина перебувала на кризі вже довгий час.

"Вдалось встановити, що це учень 1-го класу однієї з шкіл міста Рожище", - йдеться у повідомленні.

Обставини трагедії з’ясовуються правоохоронцями.

Раніше РБК-Україна писало, що з метою попередження нещасних випадків на замерзлих річках та озерах, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не виходити на тонку кригу, і застерегти від цього своїх дітей.

Також повідомлялося,  що 25 січня, у Рахівському районі Закарпатської області троє киян, які проходили туристичний маршрут поблизу гори Стіг потрапили під снігову лавину в результаті чого один з них загинув.

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