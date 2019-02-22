У Волинській обл. 2 автомобілі зіткнулися з автобусом, є загиблі

Водій одного з автомобілів був у стані алкогольного сп'яніння

На Волыни вчера вечером, 21 февраля, произошла авария с участием трех транспортных средств. В ДТП погибли 2 человека, а девятилетнего ребенка госпитализировали, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции области.

Как сообщается, водитель одного из автомобилей был в состоянии алкогольного опьянения.

Авария с участием трех транспортных средств произошла на автодороге в селе Дачное Киверцивского района.

В частности, столкнулись автомобили Mercеdеs-124, Chevrolеt Aveo и автобус "Богдан".

"В результате ДТП погибли 44-летний водитель и 32-летняя пассажирка автомобиля Chevrolеt Aveo. Другую пассажирку автомобиля Chevrolеt Aveo - девятилетнего ребенка - госпитализировали в реанимацию Волынской областной детской клинической больницы", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что за рулем автомобиля Mercеdеs-124 находился 45-летний житель райцентра Киверцы. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас решается вопрос о его задержании и открытия уголовного производства по статье нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц.

Напомним, на трассе Киев-Харьков произошло ДТП с жертвами. Водитель микроавтобуса Volkswagen не справился с управлением и наехал на металлический отбойник, в результате чего машина выехала за пределы проезжей части и перевернулась.

В микроавтобусе находились 6 человек, 5 из них погибли.