Волинських водіїв попередили про пияцтво за кермом: віддамо автомобілі ЗСУ
У Волинській області придумали спосіб дотримання дисципліни під час війни з Росією. Автомобілі водіїв, які дозволять собі сісти за кермо в нетверезому стані, будуть віддавати Збройним силам України для оборони від окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний центр Волині.
"Волинською військовою адміністрацією спільно з правоохоронними органами прийнято рішення, що на час дії воєнного стану у водіїв, які будуть спіймані співробітниками поліції за кермом напідпитку, транспортні засоби вилучатимуться на користь ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що у Луцьку заборонили продаж спиртних напоїв 28 лютого через війну з Росією. За словами мера Луцька Ігоря Поліщука, це необхідно для безпеки городян під час воєнного стану.
"У воєнний час нам потрібна дисципліна, порядок і безпека", - зазначив мер Луцька у своєму зверненні.
Нагадаємо, що під час воєнного стану в автомобілях не можна возити деякі речі. Через них можуть виникнути проблеми на блок-постах.
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