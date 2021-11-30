На Волині відремонтували 57 км траси М-19

Кілька сотень метрів асфальтобетонного покриття, що залишилися на двох мостах і підходах до них, будуть укладені найближчим часом. Найсвіжішою ділянкою з новим покриттям став відрізок завдовжки 11 км від Ковеля до села Воля-Любитівська.

Ремонт цієї ділянки було розпочато восени минулого року. Під час відновлювальних робіт дорожники уклали тришаровий дорожній одяг завтовшки 39 см. Підрядник на готовий об'єкт надав гарантію терміном п'ять років.

Оновлена ​​дорога оснащена новими дорожніми знаками, бар'єрною огорожею. На асфальтобетонне покриття нанесено пластикову розмітку, уздовж дороги облаштовані узбіччя, посадочні майданчики та прокладено тротуари.

Підряднику для завершення робіт залишилося встановити зовнішнє освітлення.