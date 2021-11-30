На Волині відремонтували 57 км траси М-19

У 2021 році у Волинській області за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" із запланованих для відновлення 57,4 км дороги міжнародного значення М-19 "Доманово - Ковель - Чернівці - Тереблече" відремонтовані вже 57 км.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укравтодору".
Кілька сотень метрів асфальтобетонного покриття, що залишилися на двох мостах і підходах до них, будуть укладені найближчим часом. Найсвіжішою ділянкою з новим покриттям став відрізок завдовжки 11 км від Ковеля до села Воля-Любитівська.
Ремонт цієї ділянки було розпочато восени минулого року. Під час відновлювальних робіт дорожники уклали тришаровий дорожній одяг завтовшки 39 см. Підрядник на готовий об'єкт надав гарантію терміном п'ять років.
Оновлена дорога оснащена новими дорожніми знаками, бар'єрною огорожею. На асфальтобетонне покриття нанесено пластикову розмітку, уздовж дороги облаштовані узбіччя, посадочні майданчики та прокладено тротуари.
Підряднику для завершення робіт залишилося встановити зовнішнє освітлення.
Як раніше повідомлялося, з початку програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні вже було відновлено майже 13 тис. км доріг національного значення.