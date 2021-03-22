"Волиньгаз" уклав майже 4 тисячі договорів на обслуговування газових мереж

"Технічне обслуговування систем газопостачання – це вид житлових послуг, який забезпечує підтримання працездатності та справного стану газопроводів, газового та газовикористовуючого обладнання. Це всі газові комунікації, які знаходяться в будинку від крана (засувки) або фланця на вході в будинок до ввідного крану в кожній квартирі", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що з 2018 року послуга з техобслуговування будинкових газових мереж стала ринковою. А з 2019 року Законом України "Про житлово-комунальні послуги" визначено відповідальність власників будівель (фізична особа, ОСББ, управитель) за техобслуговування внутрішньобудинкових газових систем. Після підписання договору на технічне обслуговування, відповідальність за безпечну експлуатацію переходить до підрядної організації.

"АТ "Волиньгаз" – надійний партнер у наданні послуг з газифікації та технічного обслуговування газорозподільних мереж. Споживачі, які розуміють складність комплексного обслуговування газової системи, обирають фахівців нашої компанії, які забезпечують безаварійну експлуатацію газових мереж та виконання ремонтних робіт будь-якого рівня складності. Вартість послуг для кожного клієнта розраховується індивідуально, залежно від протяжності мереж, кількості приладів, їх типу, періоду обслуговування," - говорить директор з капітального будівництва компанії Сергій Галянт.

Фахівці АТ "Волиньгаз" звертають увагу на те, що відсутність планових робіт із технічного обслуговування у багатоповерхівках, призводить до аварійності мереж. Щоб попередити несправності та безпечно споживати газ, радять укладати договори на технічне обслуговування.

"Для отримання консультацій або укладання договору з газовою компанією, споживачі природного газу Волинської області мають звернутися до Клієнтського простору 104.ua (центри обслуговування клієнтів), які обслуговують споживачів природного газу за місцем проживання, або зателефонувати до контакт-центру: (0322) 280 – 104 чи 067 33 39 104", - йдеться у повідомленні.