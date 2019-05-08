"Волиньгаз": за вкрадений газ волинянам нарахували більше 2 млн гривень

Фахівці ПАТ "Волиньгаз" у 2019 році зафіксували більше 120 випадків самовільного відновлення газопостачання в боржників та понад 90 випадків втручання в роботу лічильників газу. За фактами незаконного використання енергоресурсу крадії мають оплатити понад 2 млн гривень нарахованих збитків. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Одним із видів порушень, внаслідок яких здійснюється донарахування об’ємів природного газу або зміна режиму нарахування, є самовільне відновлення газопостачання. Тобто, якщо споживач самовільно відновлює газопостачання, навіть у разі погашення заборгованості або після усунення будь-якого порушення, компанія "Волиньгаз" змушена здійснити повторне припинення газопостачання механічним методом (відрізка). А також здійснити нарахування за граничними об’ємами споживання, навіть за наявності індивідуального лічильника газу.

"Споживачам, які втручаються в роботу лічильника газу для зменшення показань до сплати нараховується вартість експертизи, монтажу та демонтажу приладу обліку. Також вони зобов’язані купити лічильник газу за власний кошт, який у середньому коштує близько 4 тис. гривень. Цього року газовики виявили махінацій з лічильниками на 30% більше, ніж у 2018 році", - зазначив комерційний директор ПАТ "Волиньгаз" Андрій Карпомиз.

За словами прес-служби, експертизи газових лічильників споживачів проводяться за участю представників служб ПАТ "Волиньгаз", державного підприємства "Волиньстандартметрологія" та споживачів. У разі відсутності запрошеного власника лічильника газу в зазначений день, експертизу приладу обліку газу комісія проводить без його присутності.

Якщо втручання в роботу лічильника комісією не підтверджено, вартість експертизи не нараховується до сплати споживачу. Оплата збитків за несанкціоноване використання газу та вартість експертизи лічильника здійснюється тільки за підтвердження факту крадіжки газу.

"У грудні 2018 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) було внесено зміни до Кодексу ГРС. Відповідно до змін, за втручання в роботу лічильника з простроченим терміном повірки споживачу, крім вартості експертизи, доведеться оплатити збитки за несанкціоноване використання газу. Тобто, незалежно від того чи прострочений термін повірки лічильника споживача, крадії мають оплатити вартість експертизи – близько 2 тис. гривень та збитки за незаконне використання газу. Розмір збитків розраховується у кожному випадку окремо та в середньому перевищує 20 тис. гривень. Відновлення газопостачання відбувається лише за заявою споживача і тільки працівниками компанії ПАТ "Волиньгаз", - йдеться у повідомленні прес-служби.