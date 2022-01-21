"Волиньгаз": техобслуговування мереж – гарантія безпечного газоспоживання

"Основна причина - недотримання правил безпеки під час користування газовим обладнанням, їх самовільна заміна або установка, незадовільний технічний стан внутрішньобудинкових газових мереж", - йдеться у повідомленні.

Згідно з чинним законодавством України, відповідальним за стан внутрішньобудинкових систем є власник домоволодіння, керуючий або балансоутримувач багатоквартирного будинку. Він має дбати про безпеку, уклавши договір на проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

"Відповідно до постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року, з 1 травня 2019 року технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирному будинку здійснюється на умовах договору, укладеного між співвласниками/особою, уповноваженою на це співвласниками, і суб’єктом, що має право на виконання таких робіт", - йдеться у повідомленні.

АТ "Волиньгаз" надає послугу з технічного обслуговування мереж на договірній основі. І кожен споживач може звернутись до газорозподільної компанії та укласти відповідний договір.

"Минулоріч у АТ "Волиньгаз" послугу з технічного обслуговування замовило більше 5 тисяч клієнтів. Якщо споживач має укладений договір на технічне обслуговування, він звертається до наших працівників і вони оперативно надають йому професійну допомогу", - говорить технічний директор АТ "Волиньгаз" Андрій Цибульський.

Послуга з технічного обслуговування від АТ "Волиньгаз" включає:

обстеження газової мережі на предмет витоків газу від вводу в будинок (квартиру) до газових приладів;

приладовий контроль на щільність з’єднань газопроводів;

перевірка герметичності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку;

перевірка працездатності та змащування запірних пристроїв, встановлених на газопроводах;

усунення витоків на муфтових з’єднаннях;

технічного обслуговування газового обладнання.

"Для укладання договору необхідно звернутись до 104.ua клієнтського простору із відповідною заявою. Договір укладається на рік", - йдеться у повідомленні.