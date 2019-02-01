"Волиньгаз Збут": через скорочення субсидіантів борги клієнтів зростають

Для уникнення відключення від газопостачання боржникам слід розрахуватися за спожитий газ

Сокращение за последние два года почти в два раза субсидиантов среди жителей Волынской области приводит к пропорциональному росту неплатежей за газ. Долги за газ клиентов "Волыньгаз Сбыта" достигли 529 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уменьшение получателей субсидий, которое совпало с очередным подорожанием газа (+24%) на сегодняшний день, является основной причиной общей задолженности жителей региона. Она уже достигла почти 380 млн гривен.

"В отопительном периоде на Волыни за два года на 60% уменьшилось количество получателей субсидий. Государство ввело более строгие правила получения субсидии – социальный норматив уменьшился с 5 до 4 куб. м, а в случае неуплаты за газ в течение двух месяцев начисление субсидии прекращается. К слову, изменения, касающиеся субсидий, коснутся лишь тех потребителей, кто начал их оформлять в этом году", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, еще один острый вопрос относительно субсидий касается оплаты обязательного платежа. За разъяснениями органов социальной защиты потребитель должен платить обязательную долю, если использует газ. Согласно Положению, в случае если стоимость фактически использованной услуги меньше, чем обязательная доля расходов на оплату этой услуги, граждане платят ее фактическую стоимость.

"Что касается долга других категорий потребителей, то меры по поддержанию платежной дисциплины позволяют сдерживать резкий их рост. Должники получили от газовиков более 20 тыс. электронных сообщений, из них – более 3,5 тыс. SMS, 5 тыс. сообщений с помощью голосового меню IVR и более 3,4 тыс. звонков от менеджеров Coll center", - сообщили в пресс-службе.

В прошлом году общество "Волыньгаз Сбыт" направило более 53 тыс. письменных уведомлений клиентам-должникам относительно прекращения поставок газа. В сравнении с 2017 годом эта цифра выросла на 20%. Больше всех предупреждений получили в Луцке и Луцком районе. В случае непогашения долга после получения уведомления ООО "Волыньгаз Сбыт" прекращает поставки, инициирует отключение и взыскивает долг в судебном порядке.

"Следствие неплатежей волынян за газ ставят под угрозу поставку природного газа. А к чему это может привести – яркий пример города Кропивницкого, где за долги сменили поставщика и такая ситуация привела к хаосу в расчетах", - говорит директор ООО "Волыньгаз сбыт" Николай Тищук.

В пресс-службе подчеркнули, что во избежание отключения от газоснабжения должникам следует рассчитаться за потребленный газ. Повторное подключение к системе газоснабжения возможно только после полного погашения задолженности и компенсации убытков, связанных с прекращением и возобновлением газоснабжения. Потребители имеют право оформить розсточку относительно погашения долга за природный газ.