"Волиньгаз Збут": рахунки за газ не містять субсидії та підлягають повній оплаті

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Сплатити за поставку газу необхідно дотримуючись конкретних термінів

У зв`язку з монетизацією рахунки за спожитий у лютому газ не містять субсидії. Отримавши грошову допомогу, клієнти "Волиньгаз Збуту" мають оплатити за спожите блакитне паливо в повному обсязі. Субсидійні кошти за лютий громадяни отримають у березні, за березень — у квітні, а за квітень — у травні. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Видачу субсидій громадянам грошима на сплату газу запроваджено згідно з рішенням Уряду, яке зафіксовано в змінах до постанови №848 від 21.10.1995 р., що регламентує порядок надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Тому в рахунках за газ, спожитий у лютому, "Волиньгаз Збут" вже не може враховувати субсидію. А це означає, що всі клієнти постачальнику сплачують за газ тільки грошима", - говорится в сообщении.

За словами прес-служби, отримані на руки кошти субсидії компенсують розмір визначеної для споживача державної допомоги. Так само не буде відображено субсидію і у рахунках наступних місяців.

"За задумом, якщо після оплати комуналки кошти залишаться, споживач може використати їх на власні потреби. Але існують ризики, коли, отримавши кошти на руки, люди можуть використати їх не за призначенням. Якщо споживач не вчасно оплачує за компослуги, в тому числі за газ, накопичуються борги. А борги є підставою для припинення газопостачання. З боку органів соцзабезпечення це також може стати причиною позбавлення такого споживача субсидії, - аналізує директор ТОВ "Волиньгаз Збут" Микола Тищук.

Також у прес-службі повідомили, що судсидіанти-пенсіонери з 4 березня цього року отримують субсидії готівкою одночасно з пенсіями від поштарів або в Ощадбанку на картку. З 12 березня цього року Ощадний банк розпочав процес виплат субсидій у готівковій формі тим громадянам, які не є пенсіонерами і яким субсидію призначено до 31 грудня 2018 року.

Сплатити за поставку газу необхідно дотримуючись конкретних термінів. Якщо споживач використовує абонентську книжку, то має оплатити до 10 числа поточного місяця. Якщо ж відповідно до рахунку, то впродовж 5 днів з моменту його отримання.

"Для того, аби оплатити рахунки, не обов’язково йти у банк чи відділення Укрпошти. Зробити це можна й онлайн за допомогою Особистого кабінету на сайті 104.ua, паблік-акаунта 7104ua у Viber, платіжних сервісів Ipay.ua, Portmone, EasyPay, Монобанк тощо. Крім того, для оплати рахунків громадяни можуть скористатися терміналами самообслуговування. Усю інформацію про субсидії можна отримати в управліннях соціального захисту населення. Щодо перерахованих коштів субсидії на картку - у банку. Або ж таку інформацію можуть надати у відділенні Укрпошті, якщо споживач отримує пенсію, користуючись її послугами. Інші отримувачі субсидій (не пенсіонери) мають звертатись у відділення Ощадбанку. Працівники "Волиньгаз Збут", у свою чергу, можуть надати інформацію щодо обсягу споживання природного газу, нарахувань, заборгованості чи переплати", - йдеться у повідомленні.