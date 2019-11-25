"Волиньгаз Збут": споживач може завантажити свій рахунок у Viber

Чат-бот 7104ua Viber ТОВ "Волиньгаз Збут" розширив свій функціонал. Відтепер споживач може не лише подати показання лічильника та оплатити за газ, а й завантажити рахунок у форматі PDF. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У листопаді перші клієнти вже скористались новою послугою і зручно та швидко завантажили рахунки за газ у мобільному застосунку. Таке нововведення дозволяє волинянам постійно тримати руку на пульсі й через свій смартфон постійно контролювати стан розрахунків за спожитий газ. А ще - забути про пеню. Її, нагадаємо, відповідно до нових змін у Законі "Про житлово-комунальні послуги" споживач зобов'язаний буде сплачувати в разі затримки платежів за послуги", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, розмір пені складає не більше 0,01 % від суми боргу за кожен день прострочення.

"На Волині клієнти щодня дедалі частіше користуються мобільними застосунками, та близько 9 тис. використовують чат-бот 7104ua Viber. Сучасний формат спілкування компанії з клієнтом через смартфон мобілізує споживачів, вчить оперативності та плануванню оплат за компослуги", - повідомив директор ТОВ "Волиньгаз Збут" Микола Тищук.

У прес-службі додали, що застосунок Viber - один із найпопулярніших серед волинян. Приєднатись до чат-бота може кожен бажаючий, потрібно сканувати QR-код смартфоном. Чат-бот 7104ua у месенджері Viber функціонує вже 9 місяців і в ньому зареєстровано майже 9 тис волинян.