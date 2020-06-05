"Волиньгаз Збут" дає можливість своїм клієнтам реструктуризувати борги за газ

Договір реструктуризації боргу від ТОВ "Волиньгаз Збут" дозволить клієнтам-боржникам мінімізувати ризики відключення від газопостачання в міжопалювальний період та уникнути судової процедури.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Станом на початок червня цього року заборгованість населення Волинської області за спожитий природний газ становить 380 млн гривень.

"Ми надаватимемо можливість оплатити за спожитий газ частинами тій категорії громадян, які станом на 1 жовтня 2019 року не мали заборгованості за спожитий газ, а в проміжку між жовтнем і червнем оплатили за блакитне паливо не менше 65%. Також є ще дві вимоги: претенденти на реструктуризацію боргу не повинні бути субсидіантами і не мають бути відключеними від системи газопостачання", - пояснив директор ТОВ "Волиньгаз Збут" Микола Тищук.

За словами прес-служби, цей договір дозволить розстрочити оплату боргу рівними частинами з 1 червня по 1 вересня 2020 року та увійти в наступний опалювальний сезон без боргів.

"У разі виконання споживачем основних умов для оформлення договору реструктуризації боргу, споживачу необхідно направити на електронну адресу ТОВ "Волиньгаз Збут" office@vlgaszbut.104.ua такі документи: паспорт власника або особи, яка уклала заяву-приєднання до умов типового договору на постачання природного газу, та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. Для зручності в комунікації необхідно надати номер телефону для зворотного зв’язку. Працівники Товариства перевірять виконання споживачем вищенаведених умов та надані документи, оформлять угоду та запросять споживача для її підписання", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі заначили, що пропозиція підписання такого договору не передбачена для тих споживачів, яким вже припинено газопостачання та/або справа щодо стягнення боргу стосовно них передана до суду або виконавчої служби.