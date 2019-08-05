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"Волиньгаз Збут": бюджетники Волині заборгували за газ більше 2 млн гривень

Новини » Енергетика    05.08.2019 - 17:33
"Волиньгаз Збут": бюджетники Волині заборгували за газ більше 2 млн гривень
Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Організації-боржники свою заборгованість за газ пояснюють недофінансуванням або ж непропорційним розподілом кошторисних призначень

Неплатежі за газ бюджетних установ, що є клієнтами ТОВ "Волиньгаз збут", становить 2,4 млн гривень. Через несплату за спожитий газ припинено газопостачання двом бюджетним установам. Також на бюджетників-боржників було подано до суду - 3 справи на загальну суму понад 2,2 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Організації-боржники свою заборгованість за газ пояснюють недофінансуванням або ж непропорційним розподілом кошторисних призначень. Установам-неплатникам "Волиньгаз Збут" надсилає повідомлення про припинення газопостачання, адже відповідно до чинного законодавства, постачальник має право припинити газопостачання, в разі проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків, а також подавати матеріали до суду і стягувати заборгованість в судовому порядку.

"Несвоєчасна оплата за спожитий енергоресурс наносить значні матеріальні збитки нашій компанії. Через затримку оплат "Волиньгаз Збут" не в змозі вчасно та в повному обсязі розрахуватись за придбаний природний газ для потреб бюджетних установ та організацій з власником ресурсу газу, що також призводить до стягнення штрафних санкцій відповідно до укладених договорів. Окрім того, це ставить під загрозу стабільне газопостачання Волині", - зазначив директор ТОВ "Волиньгаз Збут" Микола Тищук.

За словами прес-служби, загальний рівень оплати за  газ в бюджетній сфері на Волині становить майже 93%  від спожитого енергоносія. 

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