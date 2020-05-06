"Волиньгаз" пропонує клієнтам послугу експрес-реєстрації на сервісі 104.ua

В умовах карантину працівники АТ "Волиньгаз" забезпечили миттєвий доступ споживачів усієї області до онлайн-сервісу 104.ua. Тепер для вирішення газових питань достатньо один раз зателефонувати до контакт-центру за номером з власного мобільного телефону, і особистий кабінет буде створено автоматично. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"В умовах карантину підтримку клієнтів і зворотній зв’язок забезпечуємо за допомогою необмеженого доступу споживачів газу до онлайн-сервісів, - запевняє керівник клієнтського сервісу Юрій Петрук. – Спеціально для цього ми розробили послугу експрес-реєстрації. Кожен клієнт, не виходячи з дому, може зареєструвати особистий кабінет на сайті 104.ua просто зателефонувавши в контакт-центр з мобільного".

У прес-службі розказали, як саме відбувається автоматична реєстрація.

"Автоматична реєстрація особистого кабінету на сайті 104.uа відбувається таким чином: клієнт телефонує з мобільного телефону до контакт-центру і вказує свій особовий рахунок. У відповідь отримує смс з паролем до особистого кабінету, а номер, з якого він телефонував, – це логін. Далі потрібно перейти за посиланням, вказаним у повідомленні, ввести логін та пароль. Тепер можна без обмежень користуватись послугами онлайн", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, за допомогою особистого кабінету на сайті 104.uа можна передати показники лічильника, завантажувати рахунки, платити за газ та його доставку, а також контролювати власні витрати за газ.

"Уже більше 65 тисяч клієнтів оцінили переваги єдиного онлайн-сервісу 104.ua", - йдеться у повідомленні.