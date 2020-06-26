"Волиньгаз" виявив понад 40 фактів самовільного відновлення газопостачання

Від початку 2020 року фахівці АТ "Волиньгаз" виявили понад 40 фактів самовільного відновлення газопостачання. У 2019 році таких випадків по області було понад 250. Також, станом на сьогодні, в області зафіксовано 63 випадки незаконних маніпуляцій із приладами обліку газу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Несанкціоноване втручання в роботу газових мереж - загроза і для споживача природного газу, його близьких, і для сусідніх домогосподарств. Самовільна заміна газового обладнання, незаконне приєднання, негерметичність газового лічильника можуть спричинити витоки газу", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, для осіб, які здійснюють втручання в газові мережі законодавством передбачена матеріальна відповідальність.

"Середнє нарахування за одне втручання в роботу лічильника для побутових споживачів становить 25 тисяч гривень, а подекуди сягає більше 100 тисяч гривень. Економії від втручання в лічильник нема. Тому що сьогодні, вкравши газ, людина економить тисячу гривень, а завтра понесе покарання і заплатить п’ять тисяч", – зауважив Сергій Сьомак, начальник управління метрології АТ "Волиньгаз" в ефірі телеканалу "Суспільне. Волинь".

У компанії також розказали, що у споживачів природного газу часто виникають питання з приводу заміни лічильників. Зі слів фахівця, у випадку, якщо немає втручання в систему газопостачання і комісія визначила, що лічильник споживача несправний – компанія "Волиньгаз" здійснює заміну приладу обліку газу безполатно. Якщо ж фахівці зафіксують факт втручання в роботу приладу обліку, то споживач повинен сплатити за експертизу лічильника, вартість нового приладу й усі роботи, пов’язані з його встановленням. Наразі, в зв’язку з карантином, встановлення лічильників призупинено.

"Несанкціоновано відбирають блакитне паливо різні категорії споживачів: і боржники, і сумлінні платники. Також газовики фіксують крадіжки з боку юридичних осіб. Для цієї категорії споживачів штрафні санкції набагато вищі – від 100 тисяч гривень. Загалом розмір штрафу встановлює експертиза на основі розрахунку необлікованого об’єму, який споживач міг використати у певний період", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, усі дії експертизи регламентує Кодекс газорозподільних систем.

"У 2019 році зафіксували понад 250 тис. фактів самовільного відновлення газопостачання в області. На сьогодні їх біля 40. Це відносно невелика кількість, адже у зв’язку з карантином ми не відключаємо споживачів та не проводимо перевірок. Але якщо є сигнал, ми оперативно виїжджаємо на аварійний виклик, і якщо знаходимо якісь втручання в систему газопостачання або крадіжки, то відключаємо, щоб з’ясувати всі обставини", – зазначив в ефірі волинського телеканалу Дмитро Бонюк, начальник Луцького відділення АТ "Волиньгаз".

Спеціалісти "Волиньгазу" радять споживачам дотримуватися правил безпечного користування газовими приладами та бути відповідальними, уважніше використовувати газове обладнання.

"У 2018 році Міністерство енергетики та вугільної промисловості скасувало наказ "Укргазу" про порядок безплатного технічного обслуговування, яке "Волиньгаз" проводив в області. Тому зараз споживачі можуть наражати себе на небезпеку, якщо фахівці не потраплять у їхні домівки, щоб обслуговувати мережі. Я б радив волинянам укладати договори з організаціями, які мають ліцензії на обслуговування газових мереж і на платній основі обслуговувати оселю", – зауважив начальник Луцького відділення Дмитро Бонюк.