"Волиньгаз" з початку року встановив 31 новий ШГРП виробництва RGC Production

"Сучасне обладнання оснащене сучасною автоматикою та якісними італійськими регуляторами тиску. Його використовують для одно- або двоступеневого зниження тиску газу: з високого – на середній, з середнього – на низький, що підтримує коректну та безперебійну роботу газових приладів, розрахованих на низький тиск", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, незалежно від об’ємів використання газу, нові ШГРП не тільки автоматично підтримують постійний вихідний тиск, але й попереджають його стрибки, що робить подачу газу стабільною 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Крім того, це обладнання укомплектоване спеціальними фільтрами, які очищують блакитне паливо перед його подачею споживачам.

"Заміна ШГРП є частиною плану розвитку компанії. Такі роботи фінансуються за рахунок тарифу з розподілу газу, тому своєчасна оплата послуги доставки газу нашими споживачам гарантує утримання газорозподільних мереж та обладнання на них у належному стані", - йдеться у повідомленні.

До кінця 2021 року АТ "Волиньгаз" планує встановити ще 32 нових ШГРП.