Волинець заявив про можливе закриття шахт Донбасу через проблеми з е/е

Голова незалежної профспілки гірників та конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець закликав президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Олексія Гончарука терміново втрутитися в ситуацію з електропостачанням Донецької і Луганської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Те, що відбувається з електропостачанням Донецької та Луганської областей – саботаж і злочин. Кабінет міністрів власноруч залишає 5 мільйонів громадян України без світла, зупиняє інфраструктуру та залишки виробництва, ставить під загрозу життя та здоров'я шахтарів, а 5000 енергетиків змушує звільнятися і їхати з країни. Все тому, що Державна виконавча служба, підпорядкована Мін'юсту, заарештувала рахунки 3 постачальників - Луганської енергетичної компанії, "ДТЕК ПЕС-Енерговугілля" і "ДТЕК Донецькі електричні мережі". Через це більше двох місяців люди не отримують зарплату і вже відмовляються їхати під кулі і ремонтувати те, що систематично знищують терористи", - заявив Волинець.

На думку профспілкового лідера, ця проблема створена штучно політикою держави у 2014-2018 рр., коли рішення РНБО і Кабміну змушували постачальників поставляти на окуповані території електроенергію, однак при цьому не передбачали жодної компенсації. І тепер виконавча служба блокує рахунки постачальників, заявив експерт.

Волинець вважає, що прем'єр-міністр Гончарук повинен вирішити питання з електрикою так само, як нещодавно було вирішено питання з газом.

"Жахливий парадокс ситуації в тому, що опис майна, арештованого ДВС почався в Вугледарі – одному з останніх форпостів шахтарів в неокупованій частині Донбасу. Цей опис і продаж з аукціону можуть призвести до закриття найбільших держшахт "Південнодонбаська №1" і шахти їм М.С. Сургая і екологічної катастрофи. Без світла шахти не зможуть відкачувати грунтові води і буквально за кілька днів шахти повністю затопить", - заявив Волинець.

На його думку, ця ситуація - не тільки удар по екологічній безпеці і мільйонах громадян, які мешкають у цих районах, це удар по безпеці і незалежності країни. Так як "військові будуть змушені захищати Україну у темряві".

Волинець закликав Зеленського та Гончарука втрутитися в ситуацію і знайти рішення. "Якщо цього не станеться найближчим часом, нас чекає дуже важка зима", - сказав Волинець.

Раніше компанія ДТЕК заявила про те, що через дії Державної виконавчої служби операційна діяльність операторів системи розподілу Донецької області може бути обмежена в будь-який момент.

Крім того, координатор Центру "Дій - Краматорськ" Андрій Романенко заявив, що голова Донецької ОДА Павло Кириленко, прем'єр-міністр Олексій Гончарук та Верховна рада мають на своєму рівні зробити все, щоб Донецька область не залишилася без світла і води.