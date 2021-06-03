"Волинь табак" вказала Раді на проблемні моменти законопроекту про електронні сигарети

Зазначається, що законопроект із запропонованими до нього поправками від народних депутатів України, окрім іншого, передбачає:

1. заборону видимого, поза межами місця роздрібної торгівлі, розміщення зображень, упаковок, макетів, зображень упаковок, макетів упаковок тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин до них, ТВЕН та пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння;

2. заборону виробникам та дистриб’юторам тютюну встановлювати торговельне обладнання на підприємствах торгівлі, у ресторанах, кафе, барах, розважальних закладах, здійснювати оформлення та благоустрій цих закладів.

"Проаналізувавши пропозиції від народних депутатів, ми хотіли б зазначити, що згадана вище заборона видимого розміщення тютюнових виробів в місцях роздрібної торгівлі передбачає суттєве переобладнання всіх таких точок реалізації, яке буде здійснюватись виключно коштом суб’єкта господарювання. Переобладнання лише однієї невеликої точки з роздрібної реалізації тютюнових виробів, за нашими підрахунками, буде коштувати її власнику не менше ніж 70-75 тисяч гривень. Тобто, якщо у власника таких точок не одна, а десять, то йому взагалі необхідно буде витратити на це приблизно 30 тисяч доларів", - наголосили в "Волинь табак".

Вони додають, що багатьом із таких суб’єктів господарювання стане невигідно далі провадити свою діяльність, адже економлячи на обладнанні та формуючи клієнтський потік коштом продажу таких супутніх товарів, як тютюнові вироби, подібні суб’єкти господарювання ще могли дозволяти собі працювати офіційно та сплачувати всі податки.

"У випадку такого фінансового удару, їм доведеться в принципі зняти тютюнові вироби із продажу, а це буде означати:

суттєве зменшення об’єму сплати 5% акцизного податку з роздрібної реалізації тютюнових виробів, особливо в невеликих містах і селах, де немає великих торговельних центрів та магазинів, які б могли перетягнути на себе об’єм реалізації, втрачений малими точками продажу;

зростання обсягів незаконної торгівлі тютюновими виробами, як наслідок відкритої ніші, яка вивільниться через закриття малих точок продажу або зупинку реалізації ними тютюнових виробів;

значна втрата робочих місць", - вважають в компанії.

Внаслідок закриття невеликих роздрібних точок продажу та/або припинення ними реалізації тютюнової продукції, її незаконна частина стане ще доступнішою для неповнолітніх, оскільки продавці такої продукції не виконують вимог законодавства, на відміну від легальних торгових точок, наголошують в "Волинь табак".

Водночас компанія закликала парламент відхилити пропозиції народних депутатів стосовно заборони видимого поза межами місця роздрібної торгівлі розміщення перелічених вище товарів.