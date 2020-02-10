ВОЛЯ включила новий футбольний канал «Футбол 3» всім абонентам на території України

Який футбольний уболівальник не хоче, щоб по телебаченню показували якомога більше матчів його улюблених команд! Для абонентів ВОЛЯ такі бажання починають збуватися. Відтепер провайдер ретранслює новий спортивний телеканал Футбол 3. HD-версія каналу буде включена в усі тарифні плани цифрового і інтерактивного телебачення.

- Футболу стає ще більше. Ми раді, що Футбол 3 розширив сімейство наших телеканалів і всі вони доступні для абонентів провайдера ВОЛЯ - нашого давнього партнера. Ми є правовласниками найяскравіших турнірів Старого Світу - Ліги чемпіонів і Ліги Європи, Євро-2020, а також цілого ряду європейських ліг, серед яких чемпіонати Іспанії, Італії, Німеччини, Франції, Бельгії та Нідерландів. Підключайтеся і дивіться найяскравіші матчі на телеканалах Футбол, - прокоментував директор каналів, Олександр Денисов.

Сьогодні вже не секрет, які матчі і ліги транслюватиме новий канал. «Футбол 3» дозволить українським телеглядачам «бути присутніми» на матчах провідних чемпіонатів Європи та світу. Навіть їх перелік змушує завмирати серця справжніх знавців футбольної гри. Франція, де ПСЖ поки поза конкуренцією, Іспанія, в чемпіонаті якої «Реал» Зідана схоже зловив за хвіст удачу і може виграти турнір. І як же без Італії з «Ювентусом», за який забиває знаменитий Кріштіану Рональду.

- Кожен десятий абонент ВОЛЯ дивиться спортивні трансляції. Але безсумнівно, найпопулярнішим залишається футбол, адже він - король спорту. Це підтверджують цікаві факти, наприклад, 70% наших абонентів віддають перевагу футбольним телеканалам ніж іншим спортивним каналам. Незаперечний фаворит телеперегляду - живі матчі. Звичайно українці здебільшого підтримують «свої» клуби - 6 матчів з рідними українськими командами генерують майже половину всіх переглядів (46%). А улюблені команди наших футбольних фанатів - «Динамо» (Київ), «Шахтар» (Донецьк) і «Олександрія», - розповіла про уподобання абонентів Сандра Крауіня, СМО ВОЛЯ.

Кожен день потреби телеглядачів у різноманітному і якісному спортивному контенті зростають. ВОЛЯ йде назустріч своїм абонентом, тому тепер вони зможуть отримувати ще більше преміального контенту і дивитися програми всіх трьох телеканалів «Футбол».

Нагадаємо, що з березня канали «Футбол 1/2» переходять на модель платного ТБ та будуть доступні за індивідуальною передплатою.

ВОЛЯ і канали «Футбол» мають право на трансляцію всіх матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи сезонів 2018-2021 рр.

Щоб продовжувати дивитися всі матчі ЛЧ і ЛЄ УЄФА в прямому ефірі, короткі огляди, архіви матчів у режимі 24/7 і без реклами, кожен бажаючий може підключити додаткову послугу «ВОЛЯ Футбол +». З цим сервісом компанія пропонує уболівальникам більше 425 онлайн-трансляцій матчів і майже 1500 футбольних подій щорічно. Водночас, у будь-якого абонента є можливість обрати один з відкритих для підключення пакетів Volia Smart HD або Optimal HD, який було покращено додаванням бібліотеки ВОЛЯ Футбол +.