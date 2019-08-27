ВОЛЯ почала ретранслювати міжнародний спортивний канал із Ірландії Setanta Sports

ВОЛЯ додала до свого портфоліо популярний у світі вболівальників телеканал Setanta Sports. Телеканал буде доступний у HD якості для абонентів базових розширених пакетів цифрового і інтерактивного телебачення.

Першими спортивні події каналу зможуть побачити абоненти в Дніпрі, Києві, Львові, Обухові, Полтаві, Сумах, Тернополі, Українці, Харкові та Черкасах.

Для нових клієнтів доступна спеціальна ціна - 99 грн/місяць.

- Спорт є невід'ємною частиною нашого суспільства, тому спортивний контент усе сильніше використовується на телекомринку в якості основного дифференціатора і аргументу для залучення клієнтів. Це обумовлено тим, що в Україні є великий попит на спортивні нішеві канали, який до сьогодні не задоволений. Ще один телеканал про спорт у пакетах ВОЛЯ - це логічний крок назустріч нашим абонентам та їхнім потребам у різноманітному і якісному спортивному контенті, - коментує Антон Дзюбенко, СЕО ВОЛЯ.

Setanta Sports є власником прав на трансляцію ігор англійської Прем'єр-ліги в Україні на три сезони і упродовж сезону буде ексклюзивно показувати більше 230 матчів найпопулярнішого національного чемпіонату. Телеканал також стане єдиним транслятором шотландської Прем'єр-ліги і покаже топ-клуби із Глазго - «Селтік» і «Рейнджерс» - у боротьбі за перемогу в чемпіонаті.

На додаток до багатого футбольного телеменю програма спортивного мовника наповнена ексклюзивними трансляціями НХЛ, НБА, Формули 1 і UFC.

Шанувальники єдиноборств зможуть побачити понад 40 вечорів UFC на рік у прямому ефірі. Setanta Sports віщає 24 години на добу.

- Ми радіємо запуску Setanta Sports на платформі ВОЛЯ і чекаємо можливості представити весь широкий спектр наших спортивних трансляцій для абонентів компанії. Англійська Прем'єр-ліга представляє значний інтерес для українських футбольних уболівальників і у нас вже багато позитивних відгуків про канал. Ми із нетерпінням очікуємо на спільну роботу з ВОЛЯ в найближчі місяці і роки, і хочемо поставляти наш контент максимально великій базі абонентів, - Двайєр Макколі, СЕО Setanta Sports.

Спортивна тематика - одна з ключових у контенті пакетів цифрового і інтерактивного телебачення компанії ВОЛЯ. Лідер українського ринку цифрових розваг докладає максимум зусиль, щоб увесь контент був легальним, якісним і актуальним.

Так, у 2018 році ВОЛЯ спільно з телеканалами «Футбол 1» / «Футбол 2» отримали офіційні права на трансляції матчів Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА сезонів 2018-2021 рр. Такий формат партнерства став етапним у розвитку вітчизняного ринку платного преміального контенту.

ВОЛЯ – загальнонаціональний український телекомунікаційний провайдер, який надає сучасні телекомунікаційні послуги у 35 містах та 19 регіонах України: аналогове, цифрове, HD і інтерактивне телебачення ВОЛЯ Smart HD, високошвидкісний Інтернет, а також хмарні рішення і послуги найбільшого в Україні дата-центру. Серед акціонерів компанії PROVIDENCE EQUITY PARTNERS, European Bank of Reconstruction and Development (ЄБРР), GOLDMAN SACHS, UBS AG, SIGMA BLEYSER. Четвертий рік поспіль ВОЛЯ визнана кращим провайдером цифрових розваг року за версією Міжнародного конкурсу «Вибір року».