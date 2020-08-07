Воля та Дісней створили один з найбільших кінотеатрів за підпискою в Україні

Воля та Дісней домовилися про довгострокову співпрацю та підписали декілька контрактів на отримання новинок від студій Walt Disney, Pixar, Marvel, а також Lucasfilm. Головна родзинка сезону – контент від гіганта 21th Century FOX, який тепер також належить Діснею.

"Ми дуже раді розширенню співпраці з ВОЛЯ. Наше завдання – надавати користувачам Воля найбільш цікавий контент", - прокоментувала подію Ганна Вальчак, директорка з продажів Дісней в країнах Центральної, Східної Європи та Африки.

Так що ж отримують користувачі Воля від нових контрактів з Діснеєм?

Перш за все – можливість переглядів усіх новинок та прем’єр від студій Walt Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, на телеканалах групи CINE+, також за допомогою щомісячної підписки SVOD (Subscription Video on Demand – надання користувачам за типом підписки на 1 місяць пакета фільмів). А це означає, що прем’єри нового сезону: Холодне серце 2, Зоряні війни, Скайвокер.Схід – будуть представлені у кінотеатрі Воля та доступні усім бажаючим. Приємність в тому, що усі відео – це високоякісний контент, який можна дивитися як за підпискою, так і за допомогою послуги оренди.

Подробиці…

Послуга оренди фільму або TVOD (transactional video on demand) – це тип оренди фільму на 48 годин, для безлімітного перегляду, за певну одноразову сплату. На даний момент сплата складає усього лише 69 грн.! (чудова альтернатива офлайн кінотеатрам у карантин). Дякуючи новому контракту з Дісней, компанія розширила бібліотеку даної послуги, додав туди усі новинки та прем’єри 21th Century FOX.

Але це ще не все, також Воля щороку буде отримувати 150 фільмів для онлайн кінотеатра ВОЛЯ CINEMA, серіали студії ABC, близько 500 годин контенту на рік, більше 500 епізодів мультсеріалів від Disney Channel.

"Коротко резюмуючи результат нашої співпраці – в нас один з найбільших кінотеатрів за підпискою, з найрізноманітнішим контентом від Дісней, на території України" - повідомляє Сандра Крауїня, маркетинг директорка Воля.