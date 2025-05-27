Volvo уволит около 3000 сотрудников: что случилось

Компания Volvo заявила, что сократит 3000 рабочих мест, в основном среди "белых воротничков" (людей, которые преимущественно заняты умственным, а не физическим трудом).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сокращение будет происходить в рамках объявленной в прошлом месяце реструктуризации, поскольку компании приходиться бороться с высокими издержками, снижением спроса на электромобили и торговой неопределенностью. Также шведский автопроизводитель пытается восстановить крайне низкую стоимость своих акций.

Гендиректор Хакан Самуэльссон., который недавно вернулся на эту должность после десятилетнего руководство Volvo до 2022 года, представил в апреле программу сокращения расходов на 1,9 млрд долларов США, включая существенное сокращение числа сотрудников, которые составляют 40% рабочей силы.

"Это касается "белых воротничков" практически во всех областях, включая НИОКР (отдел научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок - ред.), коммуникации, человеческие ресурсы. Так что это везде, и это значительное сокращение. Я думаю, это будет очень полезно, сэкономит нас деньги и даст людям возможность взять на себя большую ответственность", - сказал Самуэльссон для Reuters.

Новый финансовый директор Volvo Фредрик Хансон сообщил агентству, что хоть сокращения коснутся всех отделов и филиалов компании, но большинство сокращений произойдет в городе Гетеборг.

"Это сделано специально, чтобы сделать нас более эффективными в структурном плане, а то, как это будет реализовано, может немного отличаться в зависимости от региона. Но ни один камень не останется неперевернутым", - сказал он.

Компания в своем заявлении сообщила, что увольнения коснуться около 15% офисного персонала компании и повлекут за собой единовременные расходы на реструктуризацию в размере 1,5 млрд шведских крон.

В пресс-релизе Volvo говорится, что она завершит формирование новой структуры к осени этого года.

Аналитик Handelsbanken Хампус Энгеллау заявил, что количество уволенных сотрудников соответствует ожиданиям, и что шаги компании по оптимизации своей деятельности являются позитивными.

Поскольку большая часть производства Volvo Cars находится в Европе и Китае, компания больше подвержена влиянию новых пошлин США, чем многие ее европейские конкуренты. Автопроизводитель заявил, что экспорт ее самых доступных автомобилей в США может стать невозможным.