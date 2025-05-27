ua en ru
Вт, 27 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Volvo уволит около 3000 сотрудников: что случилось

Вторник 27 мая 2025 04:48
UA EN RU
Volvo уволит около 3000 сотрудников: что случилось Фото: автопроизводитель завершит формирование новой структуры к осени этого года (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Компания Volvo заявила, что сократит 3000 рабочих мест, в основном среди "белых воротничков" (людей, которые преимущественно заняты умственным, а не физическим трудом).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сокращение будет происходить в рамках объявленной в прошлом месяце реструктуризации, поскольку компании приходиться бороться с высокими издержками, снижением спроса на электромобили и торговой неопределенностью. Также шведский автопроизводитель пытается восстановить крайне низкую стоимость своих акций.

Гендиректор Хакан Самуэльссон., который недавно вернулся на эту должность после десятилетнего руководство Volvo до 2022 года, представил в апреле программу сокращения расходов на 1,9 млрд долларов США, включая существенное сокращение числа сотрудников, которые составляют 40% рабочей силы.

"Это касается "белых воротничков" практически во всех областях, включая НИОКР (отдел научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок - ред.), коммуникации, человеческие ресурсы. Так что это везде, и это значительное сокращение. Я думаю, это будет очень полезно, сэкономит нас деньги и даст людям возможность взять на себя большую ответственность", - сказал Самуэльссон для Reuters.

Новый финансовый директор Volvo Фредрик Хансон сообщил агентству, что хоть сокращения коснутся всех отделов и филиалов компании, но большинство сокращений произойдет в городе Гетеборг.

"Это сделано специально, чтобы сделать нас более эффективными в структурном плане, а то, как это будет реализовано, может немного отличаться в зависимости от региона. Но ни один камень не останется неперевернутым", - сказал он.

Компания в своем заявлении сообщила, что увольнения коснуться около 15% офисного персонала компании и повлекут за собой единовременные расходы на реструктуризацию в размере 1,5 млрд шведских крон.

В пресс-релизе Volvo говорится, что она завершит формирование новой структуры к осени этого года.

Аналитик Handelsbanken Хампус Энгеллау заявил, что количество уволенных сотрудников соответствует ожиданиям, и что шаги компании по оптимизации своей деятельности являются позитивными.

Поскольку большая часть производства Volvo Cars находится в Европе и Китае, компания больше подвержена влиянию новых пошлин США, чем многие ее европейские конкуренты. Автопроизводитель заявил, что экспорт ее самых доступных автомобилей в США может стать невозможным.

Пошлины Трампа

Напомним, с 3 апреля большинство импортируемых в США автомобилей стали облагаться пошлиной в размере 25%, а с 3 мая аналогичное правило начало применяться в отношении большинства автозапчастей.

В частности, пару недель назад Bloomberg писало, что из-за тарифов крупнейшие японские производители имели миллиардные убытки, что заставило их сокращать производство.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Volvo Швеция
NEWS
Массированные атаки РФ будут продолжаться? Что ждет Украину в ближайшие месяцы
Массированные атаки РФ будут продолжаться? Что ждет Украину в ближайшие месяцы
DAILY
Мамы вывозят 17-летних сыновей за границу, но они пишут НМТ, - Михаил Винницкий, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Мамы вывозят 17-летних сыновей за границу, но они пишут НМТ, - Михаил Винницкий, МОН